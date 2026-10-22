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Dan Tanasă, deputat AUR, a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Ce spun procurorii

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - AUR - DECLARATII - 20 MAI 2025
Dan Tanasă, alături de parlamentari ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Unul dintre cei mai vocali lideri ai AUR, Dan Tanasă, a fost trimis în judecată de către procurorii in cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Tanasă a incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

Oficialii au anunțat: „Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui inculpat, deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

Din rechizitoriul întocmit în cauză rezultă următoarea situație de fapt:

La data de 19 august 2025, inculpatul a incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie, prin publicarea pe o platformă de socializare, accesibilă publicului, a mesajului: „Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă.

Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”.

În rechizitoriu se evidențiază că actele de discriminare pot perturba grav relațiile dintre cetățeni, întrucât afectează relațiile sociale, care trebuie să se întemeieze pe respect reciproc.

Totodată, în ceea ce privește imunitatea parlamentară, se reține că aceasta este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, însă deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond”, se arata în comunicatul remis.

Editor : A.R.

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