Dan Vîlceanu, despre PNRR: Văd că dl. Budăi a renunțat la renegociere și vrea optimizare. Ce pot să-i zic, multă baftă!

Ministrul fondurilor europene, liberalul Dan Vîlceanu, a ironizat, luni, la briefingul de presă după ședința de guvern, o declarație a colegului său de la Muncă, social-democratul Marius Budăi, care declarase la Digi24 că nu a intenționat să renegocieze PNRR la Bruxelles, ci doar să opțină o „optimizare” a reformelor cerute pentru pensii.

„Văd că domnul ministru Budăi a renunțat la renegociere și vrea optimizare. Ce pot sa îi zic, multă bafta cu optimizarea!” - a comentat Dan Vîlceanu.

Ministrul muncii, Marius Budăi, a afirmat sâmbătă, la Digi24, că PSD dorește doar o „optimizare în anumite puncte” a PNRR, ceea ce regulamentul Comisiei Europene permite. Ministrul a făcut această precizare după ce într-un răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană a precizat că doar în cazul în care o țară nu mai poate duce la îndeplinire PNRR-ul, din motive excepționale, cum ar fi dezastre naturale de dimensiuni istorice, s-ar putea renegocia Planul de Redresare și Reziliență. Lămuririle au fost date în contextul discuțiilor din spațiul public, adesea contradictorii, în legătură cu intenția PSD de a renegocia PNRR la capitolul pensii.

„Comisia s-a referit la o renegociere per total a PNRR. Noi nu am spus așa ceva, noi am scris și în programul de guvernare, am spus și în discuțiile pe care le-am avut în Coaliție, despre o optimizare în anumite puncte. Până în decembrie am îndeplinit jaloanele pe care le aveam de îndeplinit, suntem în interiorul trimestrului 1, imediat o să anunț un alt jalon îndeplinit ce ține de Ministerul Muncii, în februarie avem acordul cu Banca Mondială semnat pentru asistența tehnică în reforma pensiei și a salarizării... Nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, suntem extrem de determinați să implementăm acest PNRR și reformele legate de PNRR. (...) Nu s-a spus niciodată că vrem să renegociem PNRR din temelii, dar o optimizare este necesară. Iar regulamentul european de implementare a PNRR prevede acest lucru. Nu vorbim de o renegociere când se întâmplă o catastrofă sau nu știu ce alte chestiuni”, a declarat ministrul Muncii, la Digi24.

Și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat duminică seara, la Digi24, această situație: „Eu nu am vorbit de o renegociere a unei reforme sau de scoatere a unei reforme din PNRR. N-am zis niciodată acest lucru, nici eu, nici vreun coleg de-al meu, nici dl. Marius Budăi n-a spus acest lucru, însă am vorbit de optimizare și de soluțiile cu care venim pentru fiecare reformă”, a spus Marcel Ciolacu.

Guvernul a aprobat, luni, un proiect de hotărâre în vederea implementării reformelor, investiţiilor şi proiectelor finanţate din fondurile alocate României prin Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă.

Este vorba despre un document care stabilește normele privind fluxurile financiare din PNRR, prin care vor putea fi semnate acordurile de finanţare dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional al PNRR, şi ministerele de reformă pentru fiecare componentă în parte.

