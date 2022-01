Dan Vîlceanu: Nu renegociem PNRR. Au existat îngrijorări la Comisia Europeană privind astfel de exprimări în spațiul public

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, a decalarat joi că Planul Național de Redresare și Reziliență nu va fi renegociat. Ministrul spune că au existat „îngrijorări” ale Comisiei Europene în legătură cu declarațiile unor oficiali români care au cerut renegocierea procentului din PIB alocat pentru pensii. Este vorba de declarația ministrului Muncii, Marius Budăi, care a spus că vrea renegocierea procentului de 9,4%. „Nu există niciun fel de discuție privind renegocierea PNRR”, spune Vîlceanu.

„Faptul că există anumite atitudini politice sunt de înțeles, sunt oameni politici. Nu o să le comentez. Vreau doar să vă spun că România, până în prezent, nu a avut niciodată alocat un procent de 9,4% din PIB. Tot timpul a fost mai mic. Nu este un procent neîndestulător dacă ne referim la ce s-a întâmplat până acum în România, ci este un procent mai mare”, a declarat Vîlceanu.

„Primul lucru pe care ar trebui să îl facem este să ne limităm la obligațiile pe care guvernul le are printr-un document oficial. Nu vă ascund faptul că au existat îngrijorări imediat când au apărut astfel de exprimări în spațiul public, mă refer de la Comisia Europeană, care ne-au și întrebat imediat dacă există această posibilitate să mergem să încercăm să renegociem. Vă anunț că renogocierea PNRR înseamnă renegocierea de la zero. Nu am ascuns posibilitatea de a discuta la termenul din 2023. Dar să vii acum și să tot spui că plecăm să renegociem, ne ducem, nu e bine, e normal să stârnești îngrijorare. Dacă vrei să renegociezi PNRR, pleci de la zero. Adio granturi, pică tot”, spune ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Dan Vîlceanu a precizat că România trebuie să reformeze sistemul de pensii, pentru ca acestea să se bazeze pe contributivitate. De asemenea, ministrul a spus că trebuie crescut procentul de contribuție la pilonul II pentru că altfel „este clar că nu vom beneficia de pensie”.

„Cred că trebuie să ne concentrăm pe reforma sistemului de pensii, pe modul în care eliminăm inechitățile pentru că asta îi deranjează cel mai tare pe români, pentru că indiferent de sistemul de pensii, faptul că un există un cetățean care a ieșit la pensie acum 5 ani și are pensia mult mai mică decât cel care a ieșit la pensie anul trecut, generează o nemulțumire. Și ăsta este primul lucru pe care trebuie să îl rezolvăm, eliminarea inechităților, o nouă lege a pensiilor, corectă și cu pensii decente, dacă nu foarte bune. De aceea există o preocupare și pentru creșterea procentului pentru pilonului II de pensii, astfel încât să sperăm că și eu și dvs. vom avea o pensie într-o zi, altfel este clar că nu vom beneficia de pensie, o știe toată lumea, nu numai noi românii, ci toată Europa, în toate țările există o problemă cu sustenabilitatea sistemului de pensii. Tocmai de aceea, după implementarea acestor reforme, vom avea o pensie de la pilonul I cu o altă pensie și de la pilonul II ceea ce va duce ca fiecare român să aibă o penise mai bună, mai corectă”, a declarat ministrul.

„România este un stat care și-a îndeplinit obiectivele din PNRR până în prezent. Mai sunt cinci state europene care nu au semnat încă un PNRR: Bulgaria, Ungaria, Polonia, Suedia și Olanda. Faptul că am reușit să închidem jaloanele a dat o notă de seriozitate și există un feedback pozitiv din partea Comisiei Europene”, a mai spus Vîlceanu despre Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că PSD vrea să renegocieze PNRR deoarece prin plafonul de 9,4% din PIB agreat de Comisia Europeană pentru cheltuielile cu plata pensiilor, vârstnicii României „sunt condamnați la sărăcie”. Acesta a spus, marți seară, la Digi24, că premierul Nicolae Ciucă este de acord cu renegocierea procentului.

