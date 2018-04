Dăncilă: Acolo unde există protocoale, să fie desecretizate

Premierul Viorica Dăncilă spune ca va cere joi membrilor Cabinetului să verifice dacă mai există protocoale cu Serviciul Român de Informaţii, iar în cazul în care vor fi identificate astfel de situaţii, protocoalele să fie desecretizate.

Foto: gov.ro

„Din prima clipă poziţia mea a fost pentru desecretizare, consider că trebuie să pornim de la un moment 'T0', din care să înlăturăm toate aceste lucruri legate de protocoale de lucru care nu sunt normale într-o democraţie. Vorbesc cu miniştrii din cabinetul meu mâine, să verifice acolo unde sunt protocoale şi acolo unde sunt, ele să fie desecretizate. Mai mult, am solicitat Secretariatului General al Guvernului să desecretizeze toate hotărârile privind imobilele acordate tuturor instituţiilor. Am făcut acest lucru la solicitarea presei şi consider că este un act de normalitate. (...) Există astfel de hotărâri şi cred că dacă aceste hotărâri sunt justificate, atunci ele nu trebuie făcute publice, dar în rest cred că acest lucru trebuie făcut public şi să dăm dovadă de foarte multă transparenţă”, a spus Dăncilă la Antena3, potrivit Agerpres.

Premierul a anunţat, pe 3 aprilie, că a solicitat Secretariatului General al Guvernului desecretizarea listei pentru toate imobilele date către alte instituţii, inclusiv către SRI.

Întrebată în Parlament dacă va desecretiza lista cu imobile pe care le are RA-APPS şi pe care le-a cedat SRI, Dăncilă a răspuns: „Da, am solicitat SGG desecretizarea pentru toate imobilele (...) date către alte instituţii, nu numai către o instituţie. Am solicitat acest lucru. Este în curs de realizare”.

Ea a precizat că i se pare important ca Executivul să dea dovadă de transparenţă.

„Mi se pare important să dăm dovadă de transparenţă şi am avut solicitări şi din partea presei, am avut mai multe solicitări la Guvern, am răspuns acestor solicitări şi, aşa cum am spus de fiecare dată, este nevoie de transparenţă, mai ales acum, când vedem atâta tensiune în spaţiul public”, a mai spus Dăncilă.