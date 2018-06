Dăncilă, către liderul USR: Loviți bătrâni, bruscați un deputat, îndemnați la ură

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, miercuri, la finalul dezbaterii moţiunii de cenzură, că românii nu îi iubesc pe cei care urăsc, ci pe cei care aduc plusvaloare şi a spus că ea are certitudinea că actuala guvernare schimbă România în bine în fiecare zi. Ea l-a acuzat pe liderul USR Dan Barna că face circ, loveşte bătrâni, îndeamnă la ură.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Credeam că aţi învăţat că aveţi nevoie de voturile românilor, şi nu de un concurs de ţipete. Domnule Barna, aţi vorbit de valori europene. Vă reamintesc că atunci când am prezentat programul pentru preşedinţia Consiliului UE, program urmărit de toate statele membre, dumneavoastră făceaţi circ pe holurile Parlamentului. Toţi oamenii de bună credinţă au înţeles cât de multă atenţie acordaţi UE. Care este România dumneavoastră, domnule Barna? Cea în care loviţi în bătrâni, cea în care bruscaţi un deputat, cea în care îndemnaţi la violenţă şi ură? Să ştiţi că românii nu îi iubesc pe cei care urăsc. Românii îi iubesc pe cei care aduc plusvaloare. Domnule Băsescu, nu suntem în trioul cu Austria, ci în trioul cu Finlanda şi Croaţia, aşa că vă rog să vă documentaţi. Mai mult, la Consiliul European ne reprezintă preşedintele României. Să înţeleg că nu aveţi încredere în domnul Iohannis? Domnule Iulian Dumitrescu, să spuneţi că România este o mârţoagă este prea mult. Cred că cu această afirmaţie aţi jignit foarte mulţi români şi cred că ar trebui să vă cereţi scuze românilor care privesc de acasă şi vor să vadă lucruri pozitive. Vreau să vă asigur că în Teleorman sunt oameni cinstiţi şi oneşti, oameni care îşi iubesc judeţul şi ţara. (…). Doamna Turcan, nu vreau să vă jignesc, nici nu vreau să fac aprecieri, pentru că niciodată nu am jignit o femeie şi nu o să o fac nici acum, dar dumneavoastră vă acord credibilitate. Studiile dumneavoastră la Moscova nu vă recomandă ca un specialist în economie a UE. România nu se poate guverna cu glumiţe, ci cu acţiuni ferme şi concrete, iar eu am certitudinea că noi schimbăm România în bine în fiecare zi”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Preşedintele de şedinţă, Gabriel Vlase, nu a vrut să mai acorde drept la replică nimănui.

În final, l-a lăsat doar pe Traian Băsescu să spună câteva cuvinte: ”«România este reprezentată la Consiliul UE de preşedinte». Greşit, doamna premier, preşedintele ne reprezintă în Consiliul European, iar în Consiliul UE ne reprezintă Guvernul. Plecaţi măcar cu această informaţie din Parlament”.

Sursa: News.ro

