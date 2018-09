Dăncilă confirmă remanierea în guvern: „S-au făcut multe lucruri în afara programului de guvernare”

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că a început evaluarea ministerelor, criteriul după care va fi analizată activitatea fiind îndeplinirea programului de guvernare. ”S-au făcut foarte multe lucruri, multe lucruri în afara programului de guvernare”, a spus Dăncilă care a afirmat că fiecare minister avea o foaie de parcurs de care trebuia să ţină seama, relatează News.ro. Săptămâna trecută, liderul PSD Liviu Dragnea infirma faptul că ar putea avea loc o remaniere în guvern.

Viorica Dăncilă a fost întrebată, vineri, în judeţul Argeş, despre o eventuală remaniere şi a anunţat că va decide după evaluarea ministerelor.

”O remeniere o voi decide în urma evaluărilor care le fac. Deja am început evaluările pe fiecare minister în parte, raportată la programul de guvernare. S-au făcut foarte multe lucruri, multe lucruri în afara programului de guvernare, dar, aşa cum am spus, de când am preluat mandatul, pentru mine este important ca fiecare punct din programul de guvernare să fie îndeplinit de fiecare minister în parte şi de Guvern, per ansamblu pentru că fiecare are o foaie de parcurs de care trebuie să ţină seama” a răspuns Viorica Dăncilă.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbătă, că în şedinţa Comitetul Executiv al partidului nu s-a discutat despre o remaniere guvernamentală şi că dacă premierul Viorica Dăncilă va considera necesară o astfel de măsură, va fi analizată şi va fi luată o decizie în CEx.

Întrebat dacă o eventuală remaniere guvernamentală ar putea să îi vizeze şi pe şi miniştrii ALDE, Dragnea a spus că a discutat acest subiect şi cu Călin Popescu Tăriceanu şi că dacă premierul va avea o propunere de remaniere, va fi discutată.

Citiți și:

Viorica Dăncilă trimite mesaje împăciuitoare către Iohannis și Firea

Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost chemată să dea explicații la Bruxelles privind violențele din 10 august

Etichete:

,

,

,