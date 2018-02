Dăncilă critică un eurodeputat socialist: „Și-a depășit atribuțiile”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, duminică seară, că Ana Gomes şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar prin declaraţia recentă privind situaţia justiţiei din România, pe care a calificat-o ca fiind una "total neinspirată", potrivit Agerpres.

"După părerea mea, este o declaraţie total neinspirată. Dar ca să înţelegem cine a făcut prima dată declaraţia: doamna Ana Gomes, într-adevăr, a fost şi este în Grupul Socialiştilor şi Democraţilor Europeni, o persoană care a fost - însuşi Portugalia a vrut de două ori să îi retragă imunitatea, tocmai pentru defăimarea propriei ţări. Cred că este o persoană pe care am putea să o asemănăm de multe ori, prin ceea ce face şi cum îşi aduce ţara în prim-plan în Parlamentul European, cu doamna Monica Macovei. Mai mult, doamna Ana Gomes este membră a Fundaţiei Friends of Europe, sub patronajul domnului Soros, deci nu aş putea să spun că dânsa este chiar în necunoştinţă de cauză a ceea ce vrea să inducă în România. Dar, din punctul meu de vedere, am spus că este o declaraţie neinspirată. Am văzut această declaraţie a doamnei Ana Gomes şi eu consider că dânsa şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar", a declarat Viorica Dăncilă la România TV.

Premierul a răspuns astfel întrebată ce opinie are despre critica "foarte dură" la adresa Guvernului făcută la RFI de eurodeputatul Ana Gomes, membră a grupului SPD, care şi-a exprimat regretul faţă de anunţul ministrului român al Justiţiei, Tudorel Toader, privind propunerea de revocare din funcţie a şefei DNA şi a mai spus în context: " 'Oficialii europeni nu sunt proşti. Ei obţin informaţii din mai multe surse în România. Socialiştii nu pot închide ochii în faţa corupţiei'".

Dăncilă a reamintit, totodată, vizita pe care a făcut-o recent la Bruxelles, context în care a discutat cu înalţi oficiali europeni despre legile justiţiei.

"După cum ştiţi, am fost (...) la Bruxelles, am discutat despre legile justiţiei, am discutat cu oficialii europeni şi i-am rugat, atât pe domnul preşedinte Juncker, pe domnul preşedinte Tusk, al Consiliului European, pe preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca atunci când este vorba de o abatere, pe care o consideră dumnealor, de la justiţie, de la democraţie, de la libertate, de la valorile europene, să luăm legătura şi dacă va fi un lucru rău, îl vom îndrepta, dacă nu, vom da informaţii corecte referitor la ceea ce vrem să schimbăm, la ceea ce vrem să facem în România. Au fost întru totul de acord. Pentru că, această privire la general nu cred că este corectă. Inclusiv doamna Ana Gomes face o referire la mod general, dar nu spune punctual ce este incorect, ce se crede că nu este corect sau nu poate fi aplicat în România. Este clar că intenţiile dumneaei nu sunt intenţiile unui om care vede ceva incorect şi vrea să-l schimbe. Sunt intenţiile unui om care vrea să iasă în evidenţă, cum a făcut-o de atâtea ori în Parlamentul European", a mai declarat Dăncilă.