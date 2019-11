Dăncilă dă explicații despre cele patru case pe care le deține: „Am fost nouă ani europarlamentar”

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a spus, joi, într-o conferință de presă, că poate justifica toate cele patru case pe care le deține, potrivit declarației de avere. „Poate am avut ghinion să nu am şase case care să le iau din meditaţii. Eu tot ceea ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu", a declarat Dăncilă.

Dăncilă a fost întrebată, joi seară, într-o conferinţă de presă despre cele patru case trecute în declaraţia de avere şi de unde a avut bani pentru ele.

„Totul se poate justifica din declarația de avere. Am fost 9 ani europarlamentar, soțul meu din 1999 este director în cadrul unei companii mari, iar în acel an am început construcția unei case, care nici acum nu este finalizată. Una din locuințe este din partea mamei mele, care a decedat. O altă locuință este tot de la părinții mei. Mai este o casă a socrilor mei, o casă de țară, una modestă”, explică Viorica Dăncilă.

