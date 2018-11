Premierul Viorica Dăncilă a făcut luni o declarație ieșită din comun, în contextul în care în trecut a dat asigurări, atât ea, cât și președintele PSD, Liviu Dragnea, că ea este cea care ia toate deciziile în Guvern.

Premierul Viorica Dăncilă le-a spus jurnaliștilor, în contextul unei eventuale OUG privind amnistia și grațierea, că nu poate face o declarație anume, pentru că nu a discutat cu o anumită persoană.

Reporter: O ordonanță pe amnistie și grațiere...

Viorica Dăncilă: Nu s-a vorbit despre acest lucru, nu am discutat cu nimeni despre acest aspect.

Reporter: Emiteți o astfel de ordonanță?

Viorica Dăncilă: De ce îmi cereți să discut despre un subiect despre care nu am discutat nici cu o anumită persoană, nu l-am avut nici pe ordinea de zi a Biroului Permanent Național. (Subiectul, n.red.) Apare, dar eu v-am spus că nu am avut pe ordinea de zi acest lucru. În momentul în care iei o decizie trebuie să ai toate elementele pentru a lua o decizie pozitivă sau negativă. În momentul în care nu am aceste elemente, nu am avut discuții despre acest aspect nu am ce...

Presa a relatat de repetate ori că o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea i-ar fi benefică liderului PSD, Liviu Dragnea, mai ales după ce Guvernul Grindeanu a emis celebra OUG 13, în ianuarie 2017. Liviu Dragnea a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, decizie definitivă, în dosarul „Referendumul” și la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, decizie în primă instanță, în dosarul angajărilor frauduloase la Protecția Copilului Teleorman.

