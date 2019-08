Dăncilă, despre acuzațiile lui Tăriceanu privind Guvernul: Mă surprinde declarația. Probabil se referea la miniștrii dumnealui

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că acuzațiile liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, privind funcționarea Guvernului din inerție, probabil fac referire la miniștrii ALDE și nu la tot Executivul. Dăncilă spune că ar fi preferat ca aceste declarații să fie făcute în coaliție, și nu în presă, informează Mediafax.

„Sincer mă surprinde această declarație ale domnului Tăriceanu. Eu cred că acest Guvern a obținut rezultate. Domnul Tăriceanu are miniștri în Guvern. Probabil referirea este la miniștrii dumnealui, că nu poți să iei în ansamblu și să judeci toți oamenii dintr-un Guvern. Pentru mine sunt importante alte lucruri, nu să răspund domnului Tăriceanu. Este părerea dumnealui. Aș fi vrut ca această părere să fie discutată în coaliție și nu prin intermediul presei. Nu am să discut despre afirmațiile domnului Tăriceanu”, a declarat premierul Dăncilă marți la Dolj.

Prim-ministrul a subliniat faptul că decizia luată de conducerea PSD privind remanierea Guvernului va rămâne.

„Aceste acuzații nu fac decât să scindeze iar eu întotdeaun am îndemnat la consens și unitate. Cred că românii nu au nevoie de astfel de afirmații făcute prin intermediul mass-mediei. Am să-mi spun părerea în cadrul coaliției referitoare la aceste aspecte. Atâta timp cât în forul PSD s-a luat decizia remanierilor și a reajustării programului de guvernare și nu o restructurare, vom merge pe linia PSD”, a spus Dăncilă.

Tăriceanu: „Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă”

Declarațiile vin în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că Guvernul funcționează din inerție și nu vrea să facă parte dintr-un Executiv „impotent”.

„Pentru mine și pentru colegii mei nu funcțiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine președinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu dorește să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcția de președinte al Senatului. Complet greșit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit și alte expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeți proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunț pe foarte mulți că colegii mei sunt vegetarieni”, a declarat Tăriceanu.

