Fostul prim-ministru Viorica Dăncilă a dezvăluit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a luat decizia de a muta ambasada României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: s-a uitat la televizor. Invitată la Jurnalul de Seară de la Digi24, Dăncilă a spus că a vrut să le facă pe plac Statelor Unite şi că a obţinut informaţia că SUA şi-ar dori acest lucru „de la televizor”.

Cosmin Prelipceanu: Aţi avut o putere fantastică. Unii spun că aţi avut cea mai mare putere din România. Ce aţi făcut cu ea?

Viorica Dăncilă: Am folosit-o în interesul cetăţeanului. Am folosit-o pentru oameni şi pentru România. Nu mi-e ruşine de ceea ce am făcut. Dimpotrivă, cred că am terminat un mandat şi pot să mă uit în ochii oamenilor fără să îmi fie ruşine. Am reprezentat România, am reprezentat pe plan extern, am avut relaţii foarte bune cu foarte multe ţări, am susţinut Balcanii de vest la nivel european, am susţinut parteneriatul estic, am susţinut Republica Moldova, am avut relaţii bune cu ţările baltice.

Cosmin Prelipceanu: Şi aţi susţinut mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

Viorica Dăncilă: Da!

Cosmin Prelipceanu: A fost agenda dumneavoastră asta? Ştiţi că a apărut ca din spuma mării. Despre subiectul ăsta nu se discutase deloc.

Viorica Dăncilă: Am spus că asta este părerea mea şi mi-am menţinut-o. Am făcut un memorandum în guvern în care am citit părerea tuturor instituţiilor, astfel încât să pot să trimit la preşedinte.

Cosmin Prelipceanu: Nu aveţi niciun regret nici aici.

Viorica Dăncilă: Nu.

Cosmin Prelipceanu: A fost bine?

Viorica Dăncilă: Da.

Cosmin Prelipceanu: Ce am obţinut?

Viorica Dăncilă: Asta a fost părerea mea şi o să mi-o modific.

Cosmin Prelipceanu: Dar ce am obţinut, noi, ca ţară, din dezbaterea asta? Nici măcar dezbatere că aţi susţinut.

Viorica Dăncilă: Staţi puţin, nu am luat nicio decizie.

Cosmin Prelipceanu: O, ba da. Aţi anunţat.

Viorica Dăncilă: Decizia o lua preşedintele. Aceasta este părerea mea, iar eu în calitate de prim-ministru am crezut şi cred că trebuie să fim alături de partenerul strategic care ne asigură securitatea. În momentul în care preşedintele Statelor Unite a anunţat despre mutarea ambasadei am considerat că noi, cei care ştim cât de important este partenerul strategic pentru ţară, să facem această decizie.

Cosmin Prelipceanu: De ce nu am mutat ambasada, dacă era o decizie bună?

Viorica Dăncilă: Pentru că decizia trebuia luată de preşedinte.

Cosmin Prelipceanu: Şi ştiţi că deciziile politice se obţin prin consens?

Viorica Dăncilă: V-am spus că... consens... despre ce consens vorbim?

Cosmin Prelipceanu: Asta înseamnă politică: negociere, consens, compromis.

Viorica Dăncilă: Ce consens am putut avea când eu am funcţionat fără şapte miniştri. Deci haideţi să vedem situaţia. Situaţia care exista.

Cosmin Prelipceanu: Dar pe cel de Externe îl aveaţi şi ministerul de Externe nu susţinea varianta dumneavoastră.

Viorica Dăncilă: De unde ştiţi?

Cosmin Prelipceanu: Pentru că ne-a anunţat ministrul de Externe. Documentul oficial al ministerului de Externe în privinţa acestei mutări nu avea concluzii. Ne-a anunţat ministrul de Externe. Nu recomanda nici mutarea, nici nemutarea.

Viorica Dăncilă: Păi staţi puţin. Eu am cerut un memorandum în care fiecare instituţie abilitată...

Cosmin Prelipceanu: De aici şi întrebarea, cum aţi luat decizia?

Viorica Dăncilă: V-am explicat de ce am luat decizia. Pentru că eu consider că pentru noi, partenerul strategic care ne asigură securitatea este foarte important. Şi eu am considerat şi consider relaţia transatlantică deosebit de importantă.

Cosmin Prelipceanu: Dar aţi văzut că a ieşit rău.

Viorica Dăncilă: N-a ieşit rău deloc. De ce? Am o relaţie foarte bună şi cu ţările din Golf.

Cosmin Prelipceanu: A ieşit rău pentru că în faţa partenerilor noştri strategici, cum spuneţi dumneavoastră, persoanele care decideau în statul român nu erau de acord şi înainte să se pună de acord, una dintre aceste persoane a anunţat public care îi este opţiunea.

Viorica Dăncilă: Nu este adevărat. Eu am anunţat şi v-am spus că aş face acelaşi lucru. Consider parteneriatul strategic cu Statele Unite foarte important. Şi atunci am făcut această declaraţie.

Cosmin Prelipceanu: V-a cerut cineva din Statele Unite să faceţi asta?

Viorica Dăncilă: Nu mi-a cerut nimeni.

Cosmin Prelipceanu: A fost un joc al aşteptărilor? Ştiaţi ce şi-ar dori americanii şi...

Viorica Dăncilă: Nu, am văzut, deci avem şi noi informaţiile şi ne uităm şi noi la televizor chiar dacă suntem prim-miniştri.

Cosmin Prelipceanu: Ideal ar fi să aveţi mai mult decât informaţiile de la televizor.

Viorica Dăncilă: V-am explicat care a fost logica. Eu cunosc foarte bine modalitatea de lucru în guvern. Eu am făcut un memorandum în care ministerul de Externe...

Cosmin Prelipceanu: Dumneavoastră vă uitaţi la televizor şi ziceţi că ar fi bine să facem ca americanii.

Viorica Dăncilă: Haideţi să nu creem impresii false pentru că eu cred că adevărul întotdeauna iese la iveală şi aceste lucruri pe care vreţi să le induceţi nu sunt lucruri reale.

Cosmin Prelipceanu: Nu induc nimic, eu pun întrebări.

Viorica Dăncilă: Deci aceste întrebări, eu văd cum puneţi aceste întrebări şi vă că nu mă lăsaţi să explic. Deci în momentul în care am făcut memorandum în guvern, am trimis către ministerul de Externe ca să preia toate opiniile instituţiilor abilitate. Ministerul de Externe nu era cel care trebuia să tragă o concluzie. Toate aceste lucruri trebuia să le trimită către preşedintele României, ceea ce a şi făcut. Eu am spus punctul meu de vedere ca prim-ministru şi v-am spus că dacă ar fi, aş proceda la fel. Eu consider că fiecare ţară trebuie să îşi stabilească capitala, dar pentru mine a fost important mesajul dat de Statele Unite ale Americii.

Cosmin Prelipceanu: O decizie pe care aţi luat-o pe baza uitatului la televizor.

Viorica Dăncilă: Nu. Pe baza modului în care a procedat Statele Unite ale Americii. Şi am considerat că noi, ca partener strategic, trebuie să fim alături de Statele Unite. Dar văd că dumneavoastră aveţi o altă părere, că nu trebuie să fim alături de Statele Unite.

Cosmin Prelipceanu: Şi ăsta a fost un lucru bun pentru România?

Viorica Dăncilă: Şi de ce a fost un lucru rău?

Cosmin Prelipceanu: Dar a fost un lucru bun?

Viorica Dăncilă: Dar pentru ce a fost un lucru rău? Da! Pentru că Statele Unite au văzut că, totuşi, România poate să fie o voce şi poate să fie alături de Statele Unite ale Americii. Pentru ce a fost un lucru rău?

