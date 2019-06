Dăncilă, după ședința coaliției: ALDE va decide dacă vrea remaniere, nu am discutat acest subiect

Premierul Viorica Dăncilă, președinte interimar al PSD, spune că nu a discutat cu președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, despre remanierea Guvernului.

Este răspunsul dat unui jurnalist, la întrebarea dacă ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, va fi înlocuit, în condițiile în care președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea lui, după haosul creat la votul din străinătate.

„ALDE va decide dacă își dorește această remaniere, nu am discutat cu dl Tăricanu acest subiect. Și dacă facem o remaniere, acest lucru-l vom discuta prima oară în partid și pe urmă, bineînțeles, în coaliția de guvernare”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că luni va face publice analizele făcute de Ministerul de Interne și Ministerul de Externe pe problemele de la votul de la alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai.

„Trebuie să vedem care sunt soluțiile și vom discuta și despre miniștri, dar acest lucru îl vom face în cadrul coaliției”, a spus Viorica Dăncilă.

Președintele Klaus Iohannis a cerut „demiterea imediată” a miniștrilor Teodor Meleșcanu și Carmen Dan din cauza cozilor de la votul din 26 mai, atât în țară, cât și în străinătate.

Premierul a mai spus că a vorbit miercuri cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile de remaniere și că așteaptă o decizie oficială a acestuia.

„Am să sun. Am avut o discuție ieri cu domnul președinte. Am vorbit despre fiecare candidat în parte, am motivat propunerile și acum aștept de la președinte să vină cu un răspuns pentru cele trei portofolii, interimatele care expiră mâine. Am discutat cu domnul președinte despre fiecare propunere, am spus de ce am făcut aceste propuneri, faptul că îmi doresc să avem în Guvern oameni cu performanță”, a spus Dăncilă.

Întrebată ce se întâmplă în cazul lui Titus Corlățean, propus pentru funcția de vicepremier, dar pe care Iohannis a anunțat că nu-l va accepta, Dăncilă a spus: „Deciziile le luăm în forurile statutare ale partidului, însă așteptăm un răspuns oficial pentru a lua o decizie”.