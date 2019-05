Dăncilă îi cere lui Iohannis să-i prezinte „cât mai repede” motivele respingerii miniştrilor: Vrem să vedem cum acţionăm

Preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să dea un răspuns în privinţa motivelor care au stat la baza respingerii propunerilor de miniştri la Justiţie, Fonduri Europene şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi nu trebuie aşteptat până când expiră interimatul mandatelor, consideră premierul Viorica Dăncilă.

„Trebuie să primesc acest răspuns cât mai repede, pentru că trebuie ca şi noi, dar şi cetăţenii să vadă motivele care au stat la baza acestor respingeri, pentru că nu este prima dată şi vrem să vedem cum să acţionăm în continuare. Sper ca aceste motive să fie de legalitate şi nu de oportunitate. (...) Este normal ca Guvernul să ştie cum acţionează, eu, ca prim-ministru, coaliţia şi preşedinţii celor două partide să vedem ce vom face în continuare. Este normal să avem un răspuns şi cred că ţine de obligaţia fiecărei persoane care ocupă o funcţie de demnitate publică faţă de aceste răspunsuri, e datoria fiecăruia dintre noi să răspundem obligaţiilor care ne revin. Eu cred că nu trebuie să stăm până se termină interimatul pentru a avea un răspuns. Pentru că, din câte ştiu, 6 - 7 iunie deja se termină perioada de interimat, trebuie să avem un răspuns pentru a vedea care sunt paşii următori”, a declarat premierul, marţi, la Palatul Parlamentului.

Pe 23 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis declara că remanierea guvernamentală propusă de PSD este „un fel de farsă”, precizând că nu o acceptă „aşa cum a fost propusă”.

Președintele Iohannis: „Această remaniere este un fel de farsă, nu are absolut nimic de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare”

„În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situaţie şi, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă, nu are absolut nimic de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, chit că de aşa ceva am avea nevoie, nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României, este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Mi se pare că această remaniere întreagă este neavenită. Pe de altă parte, avem cele trei demisii şi la un moment dat aceste trei persoane vizate vor pleca, însă cele trei propuneri care au fost făcute pentru a înlocui miniştrii care pleacă sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcţia de ministru şi în consecinţă nu accept această remaniere aşa cum mi-a fost propusă. (...) Persoanele pur şi simplu nu sunt pregătite, nu au ţinuta necesară pentru a ocupa aceste poziţii”, susţinea Iohannis.

Două zile mai târziu, premierul Viorica Dăncilă anunţa că i-a transmis şefului statului solicitarea de a motiva respingerea propunerilor de miniştri la Justiţie - Eugen Nicolicea, la Fonduri Europene - Oana Florea şi la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - Liviu Tit Brăiloiu.

„Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate - dacă are sau nu ţinută”, spunea Dăncilă.

Sursa: Agerpres

