Dăncilă îi răspunde lui Tăriceanu: Nu poți să fii și la guvernare și în Opoziție

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, ca răspuns acuzațiilor lui Călin Popescu Tăriceanu, că un partid nu poate să fie și la putere și în Opoziție, iar percepția publică este legată de coaliție, nu doar de PSD. Dăncilă a mai spus că are responsabilitatea de a asigura stabilitatea.

„Nu poți să fii și la guvernare și în Opoziție, este responsabilitatea întregii alianțe. Percepția publică este despre coaliție și guvernare. Cifrele demonstrează că nu e perfect, dar e guvernare eficientă. Cât suntem a doua țară cu cea mai mare creștere economică, după Ungaria, cred că aceste lucruri arată că guvernarea merge în direcția bună, atâta timp cât ne ținem promisiunile. O să discut cu domnul Tăriceanu, de ce a fost atât de supărat”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Întrebată dacă a discutat cu alte partide politice, în situația în care ALDE ar putea pleca de la guvernare, premierul a răspuns: „Voi discuta cu dl. Tăriceanu, nu am vorbit cu alte formațiuni, dar trebuie să găsesc soluții ca să asigurăm stabilitatea României”.

Dăncilă a criticat și declarațiile publice ale colegului de coaliție.

„Cred că aceste declarații nu ne fac bine și nu câștigăm, cred că trebuie să le avem în coaliție, să stabilim care sunt nemulțumirile, dacă ieșim public facem jocul Opoziției. Cred că această coaliție va merge și colegii vor înțelege că avem această responsabilitate”, a mai spus Dăncilă, duminică seară.

Declarațiile vin în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu acordat Mediafax, că Guvernul funcționează din inerție și nu vrea să facă parte dintr-un Executiv „impotent”.

„Pentru mine și pentru colegii mei nu funcțiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine președinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu dorește să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcția de președinte al Senatului. Complet greșit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit și alte expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeți proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunț pe foarte mulți că colegii mei sunt vegetarieni”, a declarat liderul ALDE.

