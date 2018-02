Dăncilă: Nu am avut o discuţie despre legile Justiţiei cu ambasadorul Hans Klemm

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni, la finalul CExN, că nu a discutat cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, despre legile Justiţiei. Într-un răspuns transmis Digi24, ambasada SUA a confirmat luni că acest subiect a fost dezbătut în timpul întâlnirii de luni dintre premier şi ambasador.

FOTO: Facebook Ambasada SUA

Întrebată dacă a vorbit cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, despre legile Justiţiei la întâlnirea de luni dela Guvern premierul Dăncilă a declarat: “Câteva principii (am discutat -n.r.), nu a fost o discuţie despre legile Justiţiei. Deci nu am avut cu domnul ambasador o discuţie despre legile Justiţiei.

Într-un răspuns transmis Digi24, ambasada americană a precizat faptul că cei doi oficiali au discutat despre Justiţie. Acest subiect nu se regăseşte, însă, în comunicatul de presă publicat de Guvern după întrevedere.

De altfel, cuvântul „justiţie” nu apare deloc în acest comunicat care detaliază alte teme discutate de premierul Viorica Dăncilă cu ambasadorul Statelor Unite, precum parteneriatul strategic, problema ridicării vizelor pentru români sau cooperarea economică şi în domeniul apărării.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că discuţia pe care a avut-o, la Palatul Victoria, cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost una "foarte bună”, în care a ridicat probleme precum aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), despre vize, dar şi despre menţinerea a 2% din PIB de către România pentru Apărare.

"A fost o întâlnire foarte bună, o întâlnire punctuală. Am ridicat diferite probleme care vizează România. Am vorbit despre România să fie membru OCDE şi susţinerea SUA, am vorbit despre viză pentru români. Am vorbit despre investitorii americani în România, despre menţinerea procentului de 2% (din PIB – n.r.) pentru Apărare. În acelaşi timp, am pus şi problema ca România să devină producător de armament pentru întreaga zonă. În toată discuţia am încercat să am o abordare care să susţină România şi o colaborare foarte bună cu SUA pe parteneriatul strategic”, a afirmat premierul Dăncilă.