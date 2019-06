Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD că pentru candidatul partidului la alegerile prezidențiale ia în considerare toate variantele, inclusiv susținerea unui candidat independent: „Am spus la modul general dacă ar fi mai bine să mergem cu un candidat independent”. De asemenea, în toamnă nu ar exclude o restructurare a Guvernului.

Viorica Dăncilă a spus pentru Digi24 că la alegerile interne ale partidului a votat „pentru echipa care cred eu că va conduce cel mai bine PSD”.

„Am apreciere pentru toți colegii care au candidat, dar eu cred că acum avem nevoie de o echipă puternică, unită”, a adăugat ea.

Întrebată prezidențiabilul din PSD, ea a spus că „cea mai bună situație este cea în care vom câștiga, de aceea am demarat deja sondaje de opinie pentru măsuratori, dar am luat în calcul și eventualitatea unei candidaturi comune. Această decizie o vom lua în CEx”.

Dăncilă a menționat că vor fi incluși în măsurători toți cei care și-au exprimat dorința de a candida la alegerile prezidențiale: Eugen Teodorovici, Șerban Nicolae, Ecaterina Andronescu și Liviu Pleșoianu.

„Am luat în calcul și măsurători comparative cu ceilalți lideri politici, în care este și domnul Tăriceanu. Am introdus și un candidat independent. Nu am dat un nume, am spus la modul general dacă ar fi mai bine să mergem cu un candidat independent. Este o primă evaluare”, a subliniat Viorica Dăncilă.

„Până la finalul lunii iulie, până la sfârșitul lunii acesteia (sic!) sau începutul lunii august trebuie să venim cu soluția câștigătoare”, a precizat șefa interimară a PSD.

Ea a mai spus că „se pare că a fost o problemă” faptul că președintele PSD nu a fost și prim-ministru. „Dar nu în ceea ce mă privește pe mine. S-au schimbat două guverne și aceste lucruri ne arată că a fost totuși o problemă”, a mai spus Dăncilă.

Premierul a adăugat că va colabora cu noul lider al partidului, dacă nu va fi ea cea aleasă în funcție: „Chiar dacă nu eu voi fi președinte, voi colabora”.

Viorica Dăncilă nu exclude o restructurare a Guvernului

Întrebată despre o remaniere, șefa Executivului a spus că va fi făcută o evaluare „a fiecărui minister în parte”: „Iar nu ne referim la oameni, ci la îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare, Vom lua o decizie în CEx”.

„Acolo unde vom identifica probleme, cu siguranță vom merge pe o remaniere sau, de ce nu, o restructurare în toamnă, în care să micșorăm numărul de ministere. Dar argumentat și atunci să facem mai multe schimbări. Sunt două variante”, a declarat Dăncilă, pentru Digi24.

„Atunci când am spus nu (unei restructurări, n.red.) se referea la un singur aspect, anume secretarul general să aibă rang de ministru. Eu când vorbesc de restructurare mă refer la modificarea structurii Guvernului”, a subliniat ea.

Viorica Dăncilă a exclus deocamdată candidatura la șefia PSD la următorul congres: „Pentru acest lucru trebuie să demonstrez că conduc partidul pe calea cea bună”.