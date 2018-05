Dăncilă: Papa Francisc mi-a spus că va veni anul viitor în România

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Antena 3, că, în discuţia pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat că va veni anul viitor în România.

FOTO: gov.ro

Dăncilă a mai spus că Papa a întrebat-o despre credinţa românilor şi dacă există înţelegere între bisericile catolică şi ortodoxă din România, potrivit News.ro.

Viorica Dăncilă a precizat că Sanctitatea Sa a întrebat-o dacă are puterea să-şi ducă mandatul până la capăt, iar ea i-a răspuns că ”fără îndoială”.

“Am avut emoţii foarte mari. Nu este un lucru obişnuit să te întâlneşti cu Papa şi să simţi acel fior de emoţie prin mesajele date. Întâlnirea a durat cam 45 de minute. Am să fiu foarte deschisă. Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România. I-am zis că România trebuie să se axeze pe mesaje pozitive, să-şi găsească consensul. Mi-ar place să nu mai văd dezbinare între generaţii, categorii socio-profesionale şi toţi să mergem pe acelaşi drum. Papa a fost foarte încântat de mesajul meu. Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România”, a afirmat ea.

Premierul Viorica Dăncilă se află într-o vizită oficială la Vatican.