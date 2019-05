Dăncilă și baronii încep marea epurare în PSD. Vâlcov, pe lista neagră. Se caută voturi pentru rămânerea la guvernare

Noua conducere a PSD se întrunește astăzi în două ședințe, una în cursul dimineții și una în cursul serii, pentru a prelua oficial puterea în partid, după plecarea lui Liviu Dragnea, și pentru a pune în practică epurarea oamenilor fostului președinte, aflat acum în închisoare. Surse din conducerea PSD au declarat pentru Digi24.ro că pe lista neagră s-ar afla, în afară de Codrin Ștefănescu și Mircea Drăghici, inclusiv Darius Vâlcov, eminența cenușie a guvernării, autorul bugetului de stat și al politicilor economice.

Viorica Dăncilă a avut luni seara mai multe discuții cu șefii de organizații județene care s-au dezis de Liviu Dragnea, și au stabilit împreună coordonatele principale ale reorganizării PSD în vederea salvării de la dezastru.

Pe de o parte, s-au stabilit ocupanții principalelor funcții de la vârful partidului, urmând ca Viorica Dăncilă să fie președinte, Paul Stănescu să fie președinte executiv și Rodica Nassar secretar general. Pentru președinția Camerei Deputaților, în locul lui Liviu Dragnea, favorit este Marcel Ciolacu, iar pentru postul de ministru al Justiției, care va avea ministru plin, este preferată Ana Birchall, care ocupă acum portofoliul ca interimar.

În CEX se va propune și eliminarea de pe lista candidaților pentru Parlamentul european a celor patru nume care au fost impuse de Liviu Dragnea din afara partidului, lucru care i-a nemulțumit pe social-democrați.

Se va pune și problema plecării sau rămânerii la guvernare, prima variantă fiind considerată de unii drept singura soluție pentru salvarea partidului, dacă ar avea timp să se reconstruiască în Opoziție. Marea majoritate însă nu este de acord cu plecarea de la guvernare și insistă pe refacerea echipei de la palatul Victoria în jurul Vioricăi Dăncilă și pe negocieri cu Victor Ponta și cu UDMR pentru asigurarea majorității în Parlament, astfel încât Cabinetul să supraviețuiască unei moțiuni de cenzură.

Codrin Ștefănescu face scandal

Supărat din cauză că urmează să fie dat afară din funcția de secretar general al PSD și chiar și din partid, fiind puternic contestat de colegi și învinuit pentru rezultatul dezastruos al alegerilor, Codrin Ștefănescu a declarat, marți, înainte de ședința BPN a PSD, că s-a săturat de colegii care se delimitează de Liviu Dragnea.

"Nu vreau să fiu surprins în perioada următoare că există colegi care se vor delimita de el (Liviu Dragnea - n.r.). M-am săturat să văd oameni care se delimitează de colegi care sunt la ananghie, m-am săturat să văd colegi de-ai noștri care se delimitează de Olguța Vasilescu când are cătușele la mâini, de Gheorghe Nichita când e condamnat, de Radu Mazăre, de Nicușor Constantinescu, de Costică Niță, m-am săturat să văd oameni care se delimitează de camarazi și colegi când sunt la ananghie, cum e cazul lui Ionel Arsene. Eu vreau să fim solidari și să mergem mai departe, pentru că, cu toată această înfrângere, am fost votați de foarte mulți români la care avem o datorie foarte clară",a mai spus Ștefănescu, citat de Mediafax. Acesta spune că e nevoie de congres cât mai urgent și cataloghează drept zvon faptul că s-ar încerca schimbarea sa. "Un congres în care să limpezim lucrurile, să candideze cine vor și delegații să voteze. E o vină colectivă, toți au muncit în această campanie. Au muncit și Olguța și miniștrii, senatorii, deputații, toți au fost în campanie. Trebuie să facem urgent o analiză (...) Liderul nostru e acum la pușcărie, așa cum și-au dorit și unii și alții. Am făcut apel la calm, sper să fim uniți", a spus Ștefănescu, înainte de ședința PSD.

Viorica Dăncilă nu vrea să fie dictator

Premierul Viorica Dăncilă, cea care conform statutului a preluat conducerea PSD după condamnarea lui Liviu Dragnea, spune că este adepta deciziilor colectivului și nu crede că alegerile anticipate sunt o variantă.

"Deciziile le luăm în cadrul forurilor statutare. Nu sunt adepta ca deciziile să fie luate doar de președinte", a declarat Viorica Dăncilă, citată de Mediafax, înainte de ședința social democraților.

Întrebată dacă anticipatele sunt o variantă, aceasta a răspuns: "Nu, nu este o variantă".

Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, declarase că le va propune colegilor din conducerea partidului declanșarea alegerilor anticipate, acuzând Opoziția că, în realitate, nu vrea să-și asume guvernarea.