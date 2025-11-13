Live TV

Daniel Băluță a fost ales șeful PSD București. Primarul Sectorului 4 a fost singurul candidat la această funcție

Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Sorin Grindeanu: „Bucureştiul nu are nevoie nici de tătici adormiţi, nici de cowboy şi nici de vedete de televiziune” 

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost ales, joi, noul șef al organizației social-democraților din Bucureşti, joi, în conferinţă extraordinară. El a fost singurul candidat la această funcţie. 

„PSD București trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inima și cu rezultate”, a spus Daniel Băluță în discursul său. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a mulţumit, la începutul reuniunii, fostului lider al PSD Bucureşti Gabriela Firea pentru munca pe care a depus-o în organizaţie timp de 10 ani. 

„Am ţinut neapărat să vin azi alături de Daniel şi alături de echipa de la PSD Bucureşti. Nu doar fiindcă suntem înaintea unui test electoral, ci pentru că e nevoie ca noi, cei din conducerea centrală, să întărim organizaţia Bucureşti. E, aşa cum am spus, un moment deosebit de important atât pentru organizaţia PSD Bucureşti, cât şi pentru viitorul Capitalei. Eu, în primul rând, aş vrea să-i mulţumesc doamnei Gabriela Firea pentru munca pe care a depus-o în organizaţie timp de 10 ani. Chiar dacă nu-i prezentă, mă adresez: mulţumesc, Gabi, pentru ceea ce ai făcut pentru organizaţie”, a spus Grindeanu.  

El a declarat că la alegerile pentru Primăria Capitalei este vorba despre oameni, şi nu despre politică. 

„Transferul pe care îl faceţi astăzi, transferul politic, reprezintă până la urmă un gest politic de forţă prin care cred că fiecare dintre noi dorim să dăm un semnal clar că organizaţia PSD Bucureşti se află în spatele lui Daniel Băluţă. Asta este ceea ce ne dorim noi astăzi, mai mult decât, poate, funcţiile pe care le vom lua fiecare dintre noi. Semnalul cel mai important este acela că tot PSD Bucureşti se află în spatele lui Daniel Băluţă. Este adevărat că în aceste alegeri, de la Bucureşti, este vorba despre oameni, şi nu este vorba despre politică. Dar faptul că astăzi noi ne organizăm politic este datorită faptului că dorim să-i dăm lui Daniel toate pârghiile, toate instrumentele necesare pentru a câştiga. Şi cred cu tărie, până la urmă, că Daniel Băluţă va fi viitorul primar al Bucureştiului dintr-un motiv foarte simplu: este singurul candidat care nu spune poveşti, ci arată ce a făcut deja”, a afirmat preşedintele PSD, conform News.ro. 

Sorin Grindeanu: „Bucureştiul nu are nevoie nici de tătici adormiţi, nici de cowboy şi nici de vedete de televiziune” 

Grindeanu a spus că „Bucureştiul nu are nevoie nici de tătici adormiţi, nici de cowboy şi nici de vedete de televiziune”.  

„Bucureştiul are nevoie de un administrator eficient, un manager care înţelege problemele oraşului şi care caută soluţii concrete. Daniel Băluţă deja a atras în Sectorul 4 în jur de 5 miliarde de euro fonduri europene. El nu promite. El a făcut deja şi aceste lucruri se văd şi va face în tot Bucureştiul dacă va obţine votul bucureştenilor, şi îl va obţine. Niciunul dintre ceilalţi candidaţi nu a construit spitale pentru bucureşteni. Niciunul dintre ceilalţi candidaţi nu a construit o staţie de metrou pentru bucureşteni. Niciunul dintre ceilalţi candidaţi nu a construit atâtea şcoli şi grădiniţe ca şi Daniel. Asta înseamnă garanţia că putem în sfârşit să avem un Bucureşti care să funcţioneze zi de zi, dincolo de campaniile electorale. De aceea cred că este corect ca această campanie să fie 99% despre candidaţi şi rezultate şi doar 1% despre partide şi politică”, a subliniat el. 

Citește și Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la București. Sorin Grindeanu: „E o bătălie aproape în patru” 

