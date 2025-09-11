Live TV

Video Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție”

Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare în ședința Coaliției

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că social-democrații se vor retrage din Coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București. Edilul susține că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă”.

„O alianță PNL-USR exclude ceva sigur - exclude Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Să ne aducem aminte discursul USR de-a lungul timpului, care afirma ca e inadmisibil ca puterea să fie într-o singură direcție. Este bine să fie împărțită.

Atunci când ne convine avem un tip de discuție și când nu ne convine avem altul. Cu siguranță, într-o astfel de situație PSD s-ar retrage din Coaliție. Disputa de fond nu e legată de data alegerilor. Din păcate, partenerii de Coaliție insistă pe nume. Această abordare izolaționistă pe care o au ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliția”, a declarat Daniel Băluță joi dimineață, într-o conferință de presă. 

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că, în ședința Coaliției de guvernare de miercuri seară, Partidul Social Democrat a pus din nou pe masă scenariul ieșirii de la guvernare. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.

