Daniel Buda este noul şef al Delegaţiei României din grupul PPE. Europarlamentarul PNL îl înlocuiește pe Rareş Bogdan

Europarlamentarul Daniel Buda este, de miercuri, noul şef al Delegaţiei României din cadrul grupului Partidului Popular European (PPE) în Parlamentul European, în urma unei decizii a eurodeputaţilor PNL de a-l înlocui pe Rareş Bogdan şi în urma notificării grupului PPE, a anunţat eurodeputatul Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului PPE.

Copreşedinte al Delegaţiei României în grupul PPE va fi eurodeputatul UDMR Iuliu Winkler.

„Începând de astăzi, europarlamentarul Daniel Buda este noul şef al Delegaţiei României din cadrul Grupului PPE. Sunt convins că Daniel Buda va conduce foarte bine delegaţia noastră. (...) Până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români şi a fondurilor de coeziune pentru România. Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că şi în următorii ani vom reuşi să obţinem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autorităţile locale, pentru fermierii români şi pentru dezvoltarea României”, a afirmat Mureşan într-o postare pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vom lucra cu celelalte delegaţii din Partidul Popular European pentru a genera majorităţi pentru decizii favorabile României”, a adăugat europarlamentarul PNL, care reprezintă şi nominalizarea la funcţia de premier a formaţiunilor PNL, USR şi UDMR.

„Delegaţia europarlamentarilor PNL din grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la şefia delegaţiei române, pe Rareş Bogdan cu Daniel Buda. Astăzi am pus în aplicare această decizie prin notificarea grupului PPE. Daniel Buda a fost primit în această dimineaţă în cadrul grupului în calitate de nou şef al Delegaţiei României”, a mai precizat Mureşan.

Editor : Ș.R.