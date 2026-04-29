Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, pentru Digi24.ro, că situația din România este privită cu îngrijorare la nivel european, inclusiv în grupul socialiștilor, iar Sorin Grindeanu și-a pierdut credibilitatea. Liberalul susține că președintele PSD ar trebui să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților, funcție care i-a revenit în urma negocierilor din Coaliție.

„În grupul socialiștilor există o frustrare”

„Toate grupurile politice sunt foarte îngrijorate de ce se întâmplă în România. Și în grupul socialiștilor există o frustrare și o preocupare, deoarece domnul Grindeanu, atunci când a fost la Bruxelles, în fața socialiștilor europeni, și-a asumat responsabilitatea de a nu face niciun fel de înțelegere politică cu cei de la AUR, un partid catalogat extremist și pro-rus.

Iată că domnul Grindeanu a înfrânt așteptările socialiștilor, a făcut alianță cu AUR, încercând să dărâme guvernarea proeuropeană. Asta creează probleme din perspectiva seriozității unui parteneriat pe care să îl aibă liderii din România cu liderii europeni, în ceea ce înseamnă parcursul european al României”, a declarat europarlamentarul PNL, Daniel Buda, la Parlamentul European.

Liberalul a transmis că PNL nu va putea să își asume o nouă alianță cu „un PSD condus de Sorin Grindeanu”, lăsând de înțeles că, dacă social-democrații își vor schimba conducerea, lucrurile ar putea sta diferit:

„Vă dați seama că PNL nu poate să își asume mai departe un parteneriat cu un PSD condus de Grindeanu, care spune una și face alta. Dacă această moțiune de cenzură va trece, noi am spus foarte clar că nu facem alianță cu PSD mai departe. Cei care vor dărâma guvernul trebuie să își asume responsabilitatea de a forma un nou guvern, adică o guvernare PSD-AUR. (…)

Grindeanu și-a pierdut orice urmă de credibilitate. O să vedem. Să plece domnul Grindeanu și vom vedea ce se va întâmpla”.

„Grindeanu ar trebui să plece”

„Atâta vreme cât Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților și a provocat această criză, ar trebui să plece. România are o problemă din cauza lui Sorin Grindeanu, pentru că nu este orice persoană. Este președintele celui mai mare partid din România. În momentul în care un astfel de președinte spune una și face altceva, România are o problemă în raporturile pe care le avem la nivel european”, a mai declarat Daniel Buda.

„Riscăm o bulgarizare a României”

Întrebat dacă ar trebui să plece și Mircea Abrudean de la conducerea Senatului, așa cum cere liderul PSD, europarlamentarul a mai precizat:

„De ce să plece domnul Abrudean? Grindeanu a aruncat această țară în aer.

Riscăm o bulgarizare a României. Îi transmit un mesaj domnului Grindeanu de aici: să se uite la Bulgaria, unde socialiștii bulgari nu au mai intrat în Parlament; să se uite în Ungaria, unde socialiștii ungari nu au mai intrat în Parlament.”

