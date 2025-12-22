Live TV

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii mele este simplă"

Cine este Daniel David

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia din Guvernul României, la cererea premierului Ilie Bolojan.

ACTUALIZARE 21:36 Într-o postare pe blog, Daniel David a confirmat că „la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”.

Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!”, a mai scris Daniel David.

Știrea inițială. Din informațiile Digi24, mâine, 23 decembrie, când vor fi propuși cei doi miniștri USR, la Apărare (Radu Miruță) și la Economie (Irineu Darău), premierul Ilie Bolojan va propune și un nou ministru la Ministerul Educației.

Ministrul a refuzat să mai facă reduceri de fonduri de la Educaţie, aşa cum a solicitat premierul tuturor ministerelor şi tuturor domeniilor.

Ministrul a explicat că Educaţia şi Cercetarea au redus fonduri în primul val al măsurilor luate pentru reducerea deficitului şi nu va accepta noi tăieri. Întrebat, duminică seară, la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, Daniel David a afirmat că este „un lucru la care se gândeşte în aceste zile”.

Ministrul preciza că nu are şi nu vizează o carieră politică şi crede că şi-a adus contribuţia şi a tot amânat plecarea de foarte multe ori.



Cine este Daniel David

Daniel David a luat licența în psihologie în anul 1994 (a parcurs ultimii doi ani de studii într-un singur an). 

În anul 1999 a obținut titlul de doctor în psihologie (științe cognitive/prelucrări inconștiente de informație) și în 2002 a terminat un program postdoctoral la Mount Sinai School of Medicine and Hospital, în New York. 

David este profesor la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie al Universitatea Babeș-Bolyai încă din anul 2007, departament pe care l-a și condus între 2007 și 2012.

Între 2007 și 2016 a fost directorul unei școli doctorale de profil, iar între 2004 și 2016 a fost directorul Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.

Daniel David colaborează cu două instituții americane: Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) și Institutul Albert Ellis. Potrivit CV-ului său, este „cel mai citat psiholog din România în sistemele scientometrice internaționale (...) și unul implicat major în comunitatea științifică națională”.

David a fost inclus între cei mai citați 2% oameni de știință ai lumii. 

Daniel David a primit și mai multe decorații sau premii, printre care se numără Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, Premiul „C. Rădulescu Motru” al Academiei Române sau, timp de trei ani, Premiul Excelenței Științifice din partea UBB.

El este și președintele Asociației Psihologilor din România.  Rector UBB la al doilea mandat Daniel David a fost ales prima dată rector al Universității Babeș-Bolyai în 2020, iar mandatul său a fost prelungit alți 5 ani la începutul anului 2024.

Nu este prima oară când Daniel David se implică la nivel instituțional în Educație. A fost vicepreședintele Comisiei care a elaborat Legea Educației (din 2011) și l-a consiliat pe fostul ministru al Educației Mircea Miclea.

La capitolul critici, Edupedu amintește că Daniel David a adoptat o poziție favorabilă față de Legea învățământului universitar, elaborată în mandatul Ligiei Deca și criticată de specialiști sau Bruxelles, și mai amintește de ezitarea UBB de a soluționa acuzația de plagiat adusă fostului ministru Lucian Bode.

