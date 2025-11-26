Live TV

Daniel David: Vom fi atenţi ca profesorii să nu fie afectați de interdicția cumulului pensie-salariu. Cei pensionați ne ajută

Data publicării:
elevi in sala de clasa
Credit foto: Guliver/Getty Images

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. El a mai anunţat că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.

Daniel David a fost întrebat, miercuri, într-o discuţie cu cetăţenii pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei, dacă interzicerea cumulului pensie-salariu va avea impact şi asupra învăţământului.

„Aşa cum a spus şi premierul, vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi ştim că în foarte multe situaţii practic profesorii pensionaţi sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. Ei nu iau din orele altora mai tineri, dar nu avem suficientă resursă umană, nu avem suficienţi oameni care să acopere aceste ore. Aşa că nu o văd ca o problemă”, a declarat Daniel David.

El a mai fost întrebat dacă se discută de o nouă mărire a normei didactice.

„Nu se discută aşa ceva. Mărirea s-a făcut. În acest moment, aşa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem. Nu se mai pune problema unei măriri de normă didactică”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu, el arătând că ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege.

Grindeanu a menţionat că nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la acest cumul şi că a cerut ministrului Muncii să elimine toate excepţiile.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hotel Furnica
1
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
ionut mosteanu
3
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
Digi Sport
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Peste 136.000 de muncitori non-UE lucrează legal în România. Ce înseamnă fenomenul pentru economie
copil face teme cu mama
„Înseamnă evoluție mai lentă”. Proiectul care limitează durata temelor de casă stârnește rumoare în școli. Ce spun elevii și părinții
Servicii de la medicul de familie. Foto Getty Images
Ce salariu primește un asistent maternal în România. Condițiile de angajare și situațiile în care venitul lunar poate crește
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna, despre cumulul pensie-salariu la stat: Dacă ai capacitatea de a munci după 50 de ani, te-ai pensionat prea devreme
daniel david la o sedinta
„Schimbare paradigmatică” în liceu. Daniel David: Analfabetismul funcțional, risc de securitate națională, va fi redus drastic
Recomandările redacţiei
barajul vidraru barajul paltinu
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani...
profimedia-0965435496
Rusia crede că divulgarea înregistrării convorbirii cu Witkoff e...
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în...
Militari francezi
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a...
Ultimele știri
Un gigant IT vrea să înlocuiască până la 6.000 de angajați cu AI într-o restructurare globală uriașă
A fost finalizat podul cu cel mai mare arc parabolic din România. Unde este amplasat și ce legături asigură
Premierul Donald Tusk: Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoaşterea căsătoriilor gay
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar: ”Extraordinar de inteligent”
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Ce este numărul VIN la o maşină: unde se găseşte şi la ce foloseşte
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Care români primesc a 13-a pensie în decembrie? În ce țară trăiesc? A fost anunțat calendarul plăților
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...