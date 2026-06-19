Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat joi, în direct la Digi24, că momentul în care DNA l-a chemat pe Ciprian Ciucu la audieri ridică semne de întrebare și poate alimenta suspiciuni privind interferența justiției în jocurile politice interne din partid. Fenechiu spune că îl consideră pe Ciucu „nevinovat” și crede că dosarul se va închide rapid, însă avertizează că efectele de imagine ar putea fi greu de reparat.

DNA a anunțat că Ciprian Ciucu este cercetat pentru suspiciuni de luare de mită, pentru fapte care ar fi fost comise în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar, iar alte persoane implicate în dosar au fost arestate preventiv. Ancheta este desprinsă dintr-un alt dosar care vizează modul în care au fost obținute autorizații pentru operatori de jocuri de noroc.

Fenechiu a criticat momentul ales de procurori pentru audierea lui Ciucu, în contextul tensiunilor din PNL și al Consiliului Național convocat pentru stabilirea detaliilor Congresului extraordinar.

„Vreau să vă spun un lucru, lăsând la o parte faptul că sunt avocat și, în general, un avocat, pe lângă faptul că are vorbele la el, ar putea să brodeze foarte mult, sunt și eu om politic și am și un anumit tip de responsabilitate. Îl cunosc pe Ciprian Ciucu și am spus-o și ieri, o spun și astăzi, că una din problemele pe care Parchetul românesc, justiția românească le are este aceea că, chiar și atunci când nu face jocuri, lasă impresia că ele se întâmplă.”

Liderul liberal a insistat că simpla convocare la DNA într-un astfel de moment politic complicat este suficientă pentru a genera speculații.

„Adică invitarea lui Ciucu la DNA, într-o zi atât de complicată, chiar și în ipoteza în care era gândită de mult, era un act procedural, naște suspiciuni. Este păcat că procurorii, care sunt oameni informați, care se uită la televizor, care văd cum evoluează lucrurile, nu țin cont deloc de anumite subtilități și sensibilități și dau naștere la interpretări.”

Fenechiu spune că, dincolo de anchetă, îl susține în continuare pe Ciucu și este convins că acesta va coopera cu procurorii.

„Una peste alta, eu cred că Ciprian Ciucu este nevinovat, îl cunosc, știu că e un om onest. Pe de altă parte, dau și dreptul procurorului care, având o sesizare, niște suspiciuni, niște informații, e normal să-și facă dosarul.”

El a mai precizat că astfel de situații au existat și în trecut și că procurorii pot amâna anumite proceduri pentru a evita suspiciuni publice.

„Și o să vă mai spun un lucru. Am apărat și oameni politici și am avut și situații când i-am spus procurorului DNA, în epoca aia a lui Kovesi, că nu e în regulă, că dăm naștere la interpretări. Și am cunoscut procurori care au spus: «Da, domnule avocat, aveți dreptate, faceți-mi o cerere, amânăm două săptămâni de zile și audierea o facem după două săptămâni de zile». Deci, am avut situații de genul ăsta. Procurorii sunt oameni, mulți dintre ei înțeleg lucrurile astea.”

Întrebat dacă Ciucu ar trebui să facă un pas în spate, după ce PSD i-a cerut retragerea și în contextul apropierii sale de liderul PNL, Ilie Bolojan, Fenechiu a spus că decizia îi aparține exclusiv.

„Da, este un om foarte apropiat. E evident, asta nu e o discuție. Nimeni nu contestă. PSD-ul se leagă de orice și, în momentul de față, vine cu anumite lucruri care, din păcate, în cazul lor nu se respectă. Dacă ne uităm la oamenii propuși de ei și oamenii de la ei care au ocupat funcții, sunt mulți la care au existat discuții, au existat probleme, au existat dosare.”

Totodată, liderul senatorilor PNL a transmis că, din punctul său de vedere, Ciucu ar trebui să continue.

„Da, cred că este opțiunea lui, e o chestiune personală a lui Ciprian. Eu personal îl susțin și cred că ar trebui să meargă mai departe, pentru că am convingerea că acest dosar se va stinge repede și ar fi păcat să îl scoatem din joc pe Ciprian Ciucu, pentru ca ulterior să constatăm că cineva de acolo a greșit. (...) Eu cred că trebuie să fim foarte grijulii cu situații de genul ăsta.”

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Editor : Ș.A.