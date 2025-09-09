Daniel Fenechiu: Cu siguranță că Ilie Bolojan își va da demisia dacă proiectul privind pensiile magistraților nu trece de CCR

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, marți, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan își va da demisia dacă proiectul privind pensiile de serviciu ale magistraților nu va trece de controlul Curții Constituționale.

„Eu sunt puțin mai realist. Curtea Constituțională are trei soluții, nu două. Are soluția să respingă contestația formulată de Înalta Curte, are posibilitatea să o admită în totalitate, legea fiind neconstituțională, și are posibilitatea să spună că e în regulă în general, dar mai umblați puțin la perioada tranzitorie”, a afirmat Daniel Fenechiu.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan își va da demisia în eventualitatea în care CCR va respinge proiectul privind reducerea pensiilor magistraților, senatorul PNL a afirmat: „Da, cu siguranță”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că, în opinia lui, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, pentru care și-a asumat răspunderea în Parlament, respectă aspectele care ţin de constituţionalitate.

Editor : Alexandru Costea