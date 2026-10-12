Daniel Fenechiu și-a retras semnătura de pe proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri: „Am crezut că vom avea o dezbatere”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că și-a retras semnătura de pe proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Liderul senatorilor liberali consideră că proiectul ar fi trebuit să genereze „un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese personale”, însă a constatat că „dezbaterea nu a mai avut loc”.

Daniel Fenechiu subliniază că a semnat, alături de inițiatoarea Victoria Stoiciu (senatoare neafiliată, ex-PSD) și senatorul Cristian Ghinea (USR), proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu, având în vedere „nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane”.

Reamintim că Daniel Fenechiu a explicat pe larg, pentru Digi24.ro, argumentele pe care le-a avut în vedere în momentul în care a decis să susțină acest proiect. Detalii, aici.

„Am analizat recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și experiența portugheză, unde o lege similară a dat rezultate vizibile, contribuind la reducerea numărului de consumatori cu aproape jumătate. Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească și necesară dezbatere, o lege bună. O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenția și să crească numărul centrelor destinate tratamentului.

Analizasem atât propunerea privind utilizarea canabisului în scop medical, cât și pe cea referitoare la pragul de 3 grame. Chiar am crezut că vom avea o dezbatere reală cu instituțiile statului implicate, cu ONG-urile cu experiență, cu specialiști și cu foști consumatori recuperați. Vedeam acest proiect ca pe un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese electorale”, a scris Daniel Fenechiu, pe Facebook.

Senatorul PNL a constatat, însă, că „dezbaterea nu a mai avut loc”.

„Majoritatea parlamentarilor și a partidelor s-au poziționat rapid împotriva proiectului, o opinie similară fiind exprimată și de instituții. În lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative, oneste și pragmatice au devenit minime.

În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal, pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic. Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă. Poate că, așa cum se arată în poziția Parchetului General, subiectul nu este de actualitate... Acum”, a adăugat liderul senatorilor PNL.

CITEȘTE ȘI: Parchetul General se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Ce argumente invocă

Ce prevede concret proiectul de lege

Acest proiect de lege își propune, practic, să înlocuiască pedepsele cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului cu aplicarea unor amenzi contravenționale:

Amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, în funcție de tipul drogului, pentru faptele săvârșite pentru consum propriu (cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri);

Amendă de la 1.500 de lei la 3.500 de lei, în funcție de tipul drogului, pentru eventualitatea trecerii de frontieră cu substanțe în vederea consumului propriu;

Pe lângă aplicarea amenzilor, inițiatorii prevăd ca polițiștii care constată că o persoană deține droguri pentru consumul propriu pot să ceară evaluarea medicală a acesteia (lucru obligatoriu în cazul minorilor).

„Traficul de droguri, sub toate formele acestuia, rămâne integral infracțiune, cu pedepsele actuale nemodificate, iar delimitarea față de consumul propriu se face pe baza materialului probator, cu sesizarea organelor de urmărire penală atunci când fapta constituie infracțiune”, au subliniat inițiatorii.

În acest proiect de lege se mai prevede posibilitatea ca unitățile sanitare să pună la dispoziție un spațiu asigurat în care persoanele dependente (cu dependență diagnosticată) să poată consuma respectiva substanță într-un mediu supravegheat, lucru care duce la prevenirea supradozelor.

Expunerea de motive poate fi citită în totalitate aici.

Editor : M.G.