Live TV

Daniel Fenechiu și-a retras semnătura de pe proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri: „Am crezut că vom avea o dezbatere”

Data actualizării: Data publicării:
Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu. Foto: Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce prevede concret proiectul de lege

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că și-a retras semnătura de pe proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Liderul senatorilor liberali consideră că proiectul ar fi trebuit să genereze „un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese personale”, însă a constatat că „dezbaterea nu a mai avut loc”.

Daniel Fenechiu subliniază că a semnat, alături de inițiatoarea Victoria Stoiciu (senatoare neafiliată, ex-PSD) și senatorul Cristian Ghinea (USR), proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu, având în vedere „nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane”.

  • Reamintim că Daniel Fenechiu a explicat pe larg, pentru Digi24.ro, argumentele pe care le-a avut în vedere în momentul în care a decis să susțină acest proiect. Detalii, aici.

„Am analizat recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și experiența portugheză, unde o lege similară a dat rezultate vizibile, contribuind la reducerea numărului de consumatori cu aproape jumătate. Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească și necesară dezbatere, o lege bună. O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenția și să crească numărul centrelor destinate tratamentului.

Analizasem atât propunerea privind utilizarea canabisului în scop medical, cât și pe cea referitoare la pragul de 3 grame. Chiar am crezut că vom avea o dezbatere reală cu instituțiile statului implicate, cu ONG-urile cu experiență, cu specialiști și cu foști consumatori recuperați. Vedeam acest proiect ca pe un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese electorale”, a scris Daniel Fenechiu, pe Facebook.

Senatorul PNL a constatat, însă, că „dezbaterea nu a mai avut loc”.

„Majoritatea parlamentarilor și a partidelor s-au poziționat rapid împotriva proiectului, o opinie similară fiind exprimată și de instituții. În lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative, oneste și pragmatice au devenit minime.

În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal, pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic. Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă. Poate că, așa cum se arată în poziția Parchetului General, subiectul nu este de actualitate... Acum”, a adăugat liderul senatorilor PNL. 

CITEȘTE ȘI: Parchetul General se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Ce argumente invocă

Ce prevede concret proiectul de lege

Acest proiect de lege își propune, practic, să înlocuiască pedepsele cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului cu aplicarea unor amenzi contravenționale:

  • Amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, în funcție de tipul drogului, pentru faptele săvârșite pentru consum propriu (cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri);
  • Amendă de la 1.500 de lei la 3.500 de lei, în funcție de tipul drogului, pentru eventualitatea trecerii de frontieră cu substanțe în vederea consumului propriu;

Pe lângă aplicarea amenzilor, inițiatorii prevăd ca polițiștii care constată că o persoană deține droguri pentru consumul propriu pot să ceară evaluarea medicală a acesteia (lucru obligatoriu în cazul minorilor).

„Traficul de droguri, sub toate formele acestuia, rămâne integral infracțiune, cu pedepsele actuale nemodificate, iar delimitarea față de consumul propriu se face pe baza materialului probator, cu sesizarea organelor de urmărire penală atunci când fapta constituie infracțiune”, au subliniat inițiatorii.

În acest proiect de lege se mai prevede posibilitatea ca unitățile sanitare să pună la dispoziție un spațiu asigurat în care persoanele dependente (cu dependență diagnosticată) să poată consuma respectiva substanță într-un mediu supravegheat, lucru care duce la prevenirea supradozelor.

Expunerea de motive poate fi citită în totalitate aici

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Andrii Sybiha
2
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
caii sălbatici
3
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
4
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
5
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Digi Sport
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Procurorul general Cristina Chiriac
Parchetul General se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Ce argumente invocă
patriarhia romana foto basilica ro
Reacția Patriarhiei după ce un proiect de lege referitor la dezincriminarea consumului de droguri a fost depus la Senat
Daniel Fenechiu.
Proiect pentru dezincriminarea posesiei de droguri. Daniel Fenechiu, unul dintre inițiatori: „Să încercăm o variantă de relaxare”
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - GUVERN DE COALITIE
Proiect de lege pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Parlamentari PSD, AUR și PNL critică inițiativa
U.S. President Donald Trump Visits Ireland - Day Two Doonbeg
Donald Trump oferă o nouă justificare pentru războiul cu Iranul: „Se ocupau de arme nucleare și droguri”
Recomandările redacţiei
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_009INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: USR nu votează un guvern cu miniștri social-democrați...
steagul rusiei in spatele unuo gard de sarma ghimpata, metafora
UE a adoptat noi sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează aproape...
Ultimele știri
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
„Hai, Ilie, guvernează”. Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă mascată” prin refuzul de a intra în guvern alături de PSD
Un atac cibernetic a afectat sistemele de refrigerare din sute de supermarketuri franceze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, prima...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Carlos Mora, transfer în Franța? „Avem discuții. Suma este de câteva milioane euro!”
Adevărul
Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu...
Newsweek
La aceste 2 bănci a intrat pensia pe card pe luna octombrie. Când primesc pensia restul pensionarilor?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India