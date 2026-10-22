Daniel Zamfir spune că a găsit „termite în minister”. Noul șef de la Economie, postare virulentă în care anunță „deuserizarea”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, Daniel Zamfir, și-a început mandatul cu un atac dur la adresa fostului ministru care a condus instituția, Radu Miruță de la USR.

Oficialul de la PSD a scris pe rețelele sociale: „Am început să aprind lumina prin cămările de la Ministerul Economiei și am dat de termite!!! Și am apăsat doar un întrerupător... Când aprind lumina în toate cămările voi face public tot ce am găsit acolo... Așa pe transparență totală, nu-i așa? Miruță, Darău, sunteți bine? Dormiți liniștiți?”

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Amintim, Daniel-Cătălin Zamfir, senator PSD şi lider al grupului parlamentar social-democrat din Senat, este noul ministru al Economiei în Cabinetul condus de Luca Niculescu.

Fost parlamentar PNL şi ALDE, Zamfir a devenit cunoscut prin iniţiative legislative din domeniul bancar şi prin poziţiile sale critice faţă de politicile economice ale guvernărilor anterioare.

Editor : A.R.