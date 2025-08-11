Live TV

Video Daniel Zamfir ar vrea ca USR să plece de la guvernare și-l atacă pe ministrul Economiei. Replica lui Radu Miruță

Data publicării:
zamfir miruta
Daniel Zamfir (PSD), Radu Miruță (USR ) Foto Inquam Photos / colaj digi24.ro
Din articol
„Pe programul de guvernare este și semnătura PSD” Daniel Zamfir acuză tentativa „miniștrilor USR de a obstrucționa Guvernul”

Ministrul Economiei, Radu Miruță ripostează, într-o intervenție pentru Digi24, la afirmația liderului senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, care a mărturisit că au existat nemulțumiri în sânul PSD în legătură cu „tentativa miniștrilor USR de a obstrucționa Guvernul, în îndeplinirea obligațiilor legale privind organizarea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu”. PSD nu trebuie să aducă problemele din interiorul formațiunii politice la masa Guvernului, a punctat Miruță, adăugând că România are lucruri mai importante de rezolvat decât să se concentreze pe certuri politice.

„Pe programul de guvernare este și semnătura PSD”

Cum a fost fără USR la guvernare s-a văzut la alegeri și vedem acum care este situația financiară pe care o traversăm”, a declarat ministrul Economiei, întrebat cum comentează acuzațiile PSD.

Eu îi înțeleg pe cei de la PSD că au tensiuni - fiindcă au alegeri interne - dar nu trebuie să aducă problemele din interiorul Partidului Social Democrat la masa Guvernului, unde se decid lucruri pentru toată România. Este un program de guvernare pe care toate partidele, care fac parte din această coaliție, l-au acceptat după negocieri. Este un contract pe care fiecare dintre noi l-am luat în interiorul partidelor noastre - și îl respectăm, și-l ducem mai departe”, a declarat, în replică, Radu Miruță.

România are nevoie să vadă că există o coaliție care ia decizii, care face ca plapuma să fie pe dimensiunea patului, pentru că unde suntem acum este că avem o plapumă mai mică decât patul. Ne-am întins picioarele, care au ieșit afară de sub plapumă: nu avem bani pentru toate lucrurile care au ajuns să fie necesare în România, pentru că avem un deficit extraordinar de mare, în urma unor decizii care nu au fost pe măsura puterii României de a gestiona aceste situații

Ministrul Economiei a punctat că USR se concentrează în această perioadă tocmai pe acest aspect: să respecte programul de guvernare agreat în coaliție, pe care „este și semnătura PSD”. Cât despre criticile venite din partea social-democraților: Domnul Negrescu și domnul Zamfir nu sunt parte din guvern. Despre cum liderii PSD duc treaba asta în intern, în partidul lor, nu pot eu să comentez. Fiecare își face temele în interiorul partidului, înainte să se așeze la această masă a Guvernului, iar lucrurile trebuie să funcționeze. (...) România nu mai are nevoie de ceartă politică - asta trebuie să înțeleagă: că nu guvernează singur țara și nu e ca și cum ar putea să-și importe toate deciziile în guvern - pe care dacă nu și le impune, este un eșec. Este un compromis pe care fiecare partid politic l-a făcut, înțelegând situația economică în care ne aflăm”.

Despre organizarea funeraliilor de stat, Miruță a declarat că, „uitându-ne la cum s-au desfășurat lucrurile, pare că nici românii nu a fost în asentimentul Partidului Social Democrat pe acest subiect. A fost o participare mult redusă chiar față de așteptările organizatorilor. Dar asta e o chestiune pe care fiecare român o apreciază. Nu are legătură subiectul cu problemele majore pe care acest Guvern trebuie să le rezolve”.

Daniel Zamfir acuză tentativa miniștrilor USR de a obstrucționa Guvernul

Reacția ministrului Economiei vine după ce Daniel Zamfir a criticat asupra solicitarea USR de a nu fi instituită zi de doliu național după moarte lui Ion Iliescu.

Nu vă ascund faptul că, într-adevăr, au existat nemulțumiri și frustrări în rândul colegilor din partid în legătură cu atitudinea celor de la USR - iar aici nu vorbim despre faptul că noi suntem supărați sau îi acuzăm pe cei de la USR că nu l-au omagiat pe Ion Iliescu. Nici vorbă de așa ceva. Problema principală a fost însă tentativa miniștrilor USR de a obstrucționa guvernul în îndeplinirea obligațiilor legale pe care le avea în privința organizării funearilor de stat pentru fostul președinte”, a punctat Zamfir.

Liderul senatorilor social-democrați a subliniat că ar fi fost vorba, în opinia sa, de „o tentativă ilegală, inițiată la nivelul miniștrilor (n.r. USR), fără o consultare prealabilă, cu parteneri de guvernare. Vreau să știți că un lucru clar va reieși din această ședință în urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii: PSD nu vA mai susține în Parlament nicio decizie a actualului Guvern, care nu a fost convenită anterior, prin consens. Asta ca să fie limpede”, a spus Daniel Zamfir.

Editor : C.A.

