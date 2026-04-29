Senatorul PSD Daniel Zamfir exclude ideea formării unui guvern cu AUR și a declarat, miercuri, la Digi24, referitor la afirmația europarlamentarului Gheorghe Piperea privind social-democrații care nu au vrut „userizarea” partidului, că „Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și foarte mulți colegi împărtășim acea teorie a patriotismului economic”, „dar de la asta până la a vorbi de faptul că există un curent care dorește o alianță cu AUR la guvernare e distanță mare”. Afirmațiile celor doi politicieni vin în contextul în care PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

„Categoric nu. Dincolo de faptul că e de notorietate că împreună cu domnul Gheorghe Piperea, un profesionist foarte bun, profesor al Facultății de Drept, avocat de renume, cu domnia sa am luptat pentru legea «Dării în plată», împotriva abuzurilor băncilor, nu împărtășesc opiniile politice ale profesorului Piperea.

E adevărat, atât eu, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și foarte mulți colegi împărtășim acea teorie a patriotismului economic. Ne dorim să încurajăm cât mai mult companiile românești, nu suntem de acord cu faptul că s-a încurajat și s-au favorizat multinaționalele în a-și exporta profitul, ca să nu plătească impozit în România. Rămânem în continuare același partid pentru care familia tradițională, credința și companiile românești sunt obiectivul nostru principal. Curentul progresist nu ne-a atins pe noi, cei din PSD l-am și scos din statut, tocmai ca să nu existe vreun dubiu. Dar de la asta până la a vorbi de faptul că există un curent care dorește o alianță cu AUR la guvernare e distanță mare.

Nu vom face o alianță la guvernare cu AUR. Am inițiat această moțiune pentru a-l demite pe domnul Bolojan, nu pentru a face o alianță cu AUR și ne vom duce demersul până la capăt.

Sunt două variante. Dacă trece moțiunea de cenzură, opțiunea noastră este de a continua într-o formulă guvernamentală cu partidele pro-occidentale. Dacă, după consultările la Cotroceni, și nu mă aștept ca după prima consultare să reiasă acest lucru, dacă nu se va degaja o majoritate guvernamentală cu prim-ministru din actuala formulă guvernamentală, PSD va merge în opoziție. Nu există varianta, din punctul de vedere al PSD, de a face un guvern cu AUR.

Probabil, dacă nu se va ajunge la această formulă pe care ne-o dorim, de a continua această coaliție fără Ilie Bolojan, că până la urmă eu nu cred că va exista o finalitate, în sensul că din cauza unui om sau în jurul unui om să se învârtă o întreagă soluție politică. Deja am văzut că sunt în Partidul Național Liberal voci, lideri de organizație, care îndeamnă să se reia negocierea cu noi. Dacă nu se ajunge la această concluzie, evident că nu poate fi exclusă varianta alegerilor anticipate”, a declarat Daniel Zamfir.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a vorbit, într-un interviu pentru Digi24.ro, despre aripa din PSD „care nu a fost niciodată de acord cu doctrina de tip progresist”. Acesta a oferit mai multe nume din rândul social-democraților care ar susține o apropiere de AUR, printre care inclusiv secretarul general al partidului, Claudiu Manda, și Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Piperea mai susține că PSD „l-a creat pe Bolojan”, susținându-l pentru funcția de premier, dar și pentru că nu a votat la ultimele moțiuni împotriva acestuia. „PSD e principalul vinovat pentru ce se întâmplă în România”, a mai spus acesta, precizând că înțelegerea cu social-democrații a fost singura variantă pentru a da jos actualul Guvern.

