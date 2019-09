Daniel Zamfir nu înțelege logodna ALDE cu „instrumentele statului paralel” și sugerează susținerea lui Mircea Diaconu fără Victor Ponta

Liderul senatorilor ALDE Daniel Zamfir sugerează că Mircea Diaconu ar putea fi susținut în candidatura sa independentă pentru alegerile prezidențiale, fără a fi necesară o alianță între ALDE și partidul condus de Victor Ponta, Pro România, văzut drept un „instrument al statului paralel”.

Daniel Zamfir a spus, într-un mesaj publicat pe Facebook, că nu pricepe de ce nu ar fi putut fi sprijinită candidatura independentă a lui Mircea Diaconu fără a fi încheiată o alianță între ALDE și Pro România.

„ALDE la răscruce. Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a încerca să diger trecerea bruscă pe care ALDE a săvâșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării (lucru perfect întemeiat în care cred și eu) la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric. Nu, evident că nu am reușit și nu reușesc să înțeleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte. (...) Aflu in fiecare zi însă că nu sunt singurul evitat în luarea acestei decizii atât de importante, colegi cu greutate în partid împărtășind aceleasi temeri”, a scris Daniel Zamfir, într-un mesaj postat pe Facebook.

Zamfir sugerează sprijinirea, de către ALDE, a lui Mircea Diaconu, fără alierea cu Pro România, care ar dăuna candidaturii acestuia pentru un mandat la Cotroceni.

„ALDE ar fi trebuit sa se înrădăcineze ca autenticul partid liberal care să apere capitalul românesc și să-i apere pe români de abuzuri. Măsurile economice bune luate în guvernarea asta și pozițiile noastre la derapajele PSD ne legitimau pentru asta. Acum soarta noastră este să fim înghițiți de Ponta?”, se întreabă Daniel Zamfir.

Liderul senatorilor ALDE mai spune că Tăriceanu este „omul care s-a identificat constant în toți acești ani cu lupta împotriva statului paralel, a abuzurilor din justiție, lucru pentru care l-am prețuit și m-a determinat să vin în ALDE”.

„Cum să înțeleg acum această logodnă cu instrumentele statului paralel?”, adaugă Zamfir.

ALDE a decis, la începutul săptămânii trecute, ieșirea de la guvernare și încheierea unei alianță cu formațiunea lui Victor Ponta - Pro România - în vederea susținerii candidaturii independente a lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019.

Daniel Zamfir a recunoscut că a avut o întâlnire cu Viorica Dăncilă, în care a discutat inclusiv despre preluarea, de către Zamfir, a șefiei Senatului.

