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Daniel Zamfir: Orice alt cabinet, fie el şi tehnocrat, este de preferat Guvernului Bolojan. Când va lua PSD o decizie

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Daniel Zamfir
Daniel Zamfir. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Social-democraţii vor lua în perioada următoare o decizie privind susţinerea sau nu a Guvernului Tomac, a declarat, miercuri, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care susţine că „orice alt Guvern instalat, fie el şi tehnocrat, aşa cum este prezentat acum, este de preferat în detrimentul Guvernului Bolojan”.

„L-aţi auzit pe preşedinte (Sorin Grindeanu - n.r.) - a spus că vom avea o discuţie în partid cu privire la susţinerea sau nu a Guvernului Tomac. Am impus practic şi nişte criterii pe care noi vrem ca în programul de guvernare să se regăsească - şi le ştiţi foarte bine. De asemenea, am avut şi observaţii în legătură cu anumite persoane care să ocupe aceste funcţii. Suntem în proces de analiză şi vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla în legătură cu susţinerea Guvernului Tomac.

În schimb, vreau să constat de fapt că foştii noştri parteneri de coaliţie, PNL şi USR, fac tot posibilul ca să blocheze instalarea oricărui alt Guvern, ceea ce ne arată foarte clar că Ilie Bolojan vrea să se menţină la putere doar pentru a continua nişte lucruri pe care am constatat cu toţii că le face, unele extrem de dubioase - şi aţi văzut foarte bine ce s-a întâmplat cu contractele SAFE, cu intenţia de a vinde acţiuni ale statului la companiile profitabile şi, în ultimul rând, iată, Guvern demis fiind în toată această perioadă a împânzit instituţiile publice cu oameni de partid”, a susţinut Zamfir într-o conferinţă de presă, la Parlament, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă PSD va cere la Cotroceni premier politic, în cazul în care Guvernul Tomac nu va trece, senatorul a amintit că PSD s-a dus deja la discuţiile de la Cotroceni cu trei propuneri.

„Una dintre ele era şi asumarea guvernării de către Partidul Social Democrat, prin persoana lui Sorin Grindeanu. Preşedintele României a decis să-l nominalizeze pe Eugen Tomac. Dacă forţarea mâinii înseamnă impunerea unui prim-ministru din partea PSD, vă spun că nu o vom face. Noi dorim, obiectivul nostru de fapt este acela de a avea cât mai rapid un Guvern funcţional, pentru că noi aşa avem aceste obiective de ţară extrem de importante şi un Guvern în plenitudinea puterilor trebuie să o facă", a adăugat social-democratul.

Potrivit acestuia, „decizia nu este eminamente în mâna PSD", chiar dacă are astăzi cam 28% din Parlamentul României, dar PSD nu a exclus decizia guvernării.

„Evident, este cel mai mare partid politic, dar decizia nu este eminamente în mâna PSD, ci este la preşedintele României, care poate decide ce premier să numească. Repet, n-am exclus niciodată ca PSD să-şi asume răspunderea guvernării. În schimb, decizia este la preşedintele României", a subliniat Zamfir.

Răspunzând unei întrebări, el a susţinut că „nu este vorba despre o persoană sau alta" pentru funcţia de premier, adăugând că orice alt Guvern instalat, fie el şi tehnocrat, este de preferat celui condus de Ilie Bolojan.

„Aici nu e vorba de bunăvoinţa acordată unei persoane sau alteia, ci pur şi simplu e vorba de dorinţa noastră de a avea un Guvern funcţional cât mai repede. Nu pot, repet, să nu constat diferenţa între abordarea PSD, care doreşte să facă cât mai rapid un Guvern funcţional, cu ceea ce doresc foştii noştri parteneri de guvernare, de a bloca prin orice mijloace instalarea unui alt Guvern, altul decât în frunte cu Ilie Bolojan. Constat din partea lor că doar o singură persoană în România, pe numele lui Ilie Bolojan, este singura care poate face reforme în România. Noi nu credem asta. Ilie Bolojan a arătat că în funcţia de prim-ministru a dus România într-o situaţie economică extrem de dificilă, el nu mai putea continua şi nu mai poate continua. Orice alt Guvern instalat, fie el şi tehnocrat, aşa cum este prezentat acum, este de preferat în detrimentul Guvernului Bolojan", a transmis liderul senatorilor PSD.

Editor : M.B.

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