Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în cadrul Guvernului Luca Niculescu, a spus că listarea la bursă a companiilor românești va fi excepția, nu regula.

Întrebat la Digi24 ce va face acum, dacă în trecut s-a opus listării la bursă a companiilor românești, întrucât în programul de guvernare se vorbește despre „păstrarea posibilității listării unor pachete minoritare pe modelul societăților din energie”, Zamfir a explicat că nu se vor lista companiile românești profitabile.

„Da, am spus foarte clar, mai ales că eu am inițiat această lege și colegii de la PSD au susținut-o. Și în programul de guvernare ne propunem exact același lucru: să nu listăm la bursă, cel puțin până la sfârșitul anului 2027, așa cum prevede legea, participațiuni ale statului la companiile profitabile. În schimb, la societățile care sunt pe pierderi și sunt în dificultate, evident, acolo să putem să găsim investitori care să poată să dinamizeze, să pună pe roate activitatea acelor companii.”

„O companie poate să aibă un potențial, că despre asta este vorba. Eu doar vă repet, vorbeam în acea perioadă când am introdus acea lege, vă aduceți aminte, doamna Gheorghiu propusese să scoatem acțiuni ale companiilor statului, nu pe bursă, ci printr-un mecanism de negocieri direct, adică total netransparent, la societăți precum CEC, Hidroelectrica - adică practic la perele coroanei. Ori eu cred în continuare că sunt societăți în domeniul energiei, cum e Hidroelectrica, cum e Romgazul, care au un potențial uriaș în viitor și nu cred că ar trebui să vindem și n-o să vindem cât suntem noi la guvernare participațiunile statului la acele companii care au un potențial uriaș în viitorul foarte apropiat.”

Urmează un audit

Zamfir a mai afirmat că „listarea la bursă ar trebui să fie una transparentă, în care cei care sunt interesați să poată cumpăra acțiuni la aceste companii. Eu vă asigur de transparență totală la Ministerul Economiei, deși sunt companii în mai multe domenii de activitate, o să fac un audit în cel mai scurt timp, să vă prezint pe fiecare în parte care este potențialul fiecăruia dintre ele.”

Editor : Sebastian Eduard