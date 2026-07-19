Daniel Zamfir (PSD), atac la Diana Buzoianu după controalele de pe litoral: „E ca un vampir. Trăiește din sânge pe pereți”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat decizia ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, de a dispune demolarea unor terase de pe litoral în plin sezon estival, acuzând că a ales un moment nepotrivit pentru efectuarea controalelor și aplicarea măsurilor.

Social-democratul spune că verificările ar fi trebuit făcute înainte de începerea sezonului sau după încheierea acestuia, nu în perioada în care afacerile funcţionează la capacitate maximă.

„Ştie, oare, d-ra Buzoianu ce înseamnă asta pentru un antreprenor? Dincolo de investiţia pierdută, oameni concediaţi în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor furnizorilor acelor terase? Știe Buzoianu ce înseamnă să ai afacerea în care investești bani și multa muncă? Știe Buzoianu ce înseamnă să-i spui unui angajat că de maine e concediat că Statul îi omoară afacerea? Nu, nu știe. Domnișoara Buzoianu a fost doar o angajatî a unui birou de avocatură”, a scris senatorul PSD, duminică, pe pagina sa de Facebook.

El a venit cu o serie de atacuri la adresa ministrului interimar al Mediului.

„N-a construit nimic în viața ei. N-a plătit în viața ei salariul unui angajat. N-a avut în viata ei grija plății impozitelor și taxelor. N-a tremurat lună de lună, cum pățesc micii întreprinzători că, poate, încasările dintr-o lună nu sunt suficiente să acopere cheltuielile”, a afirmat Daniel Zamfir.

Liderul senatorilor PSD și-a continuat mesajul spunând că „domnisoara Buzoianu e ca un vampir. Trăiește doar din «sange pe pereți» și scandaluri. În septembrie nu va mai fi și trebuia circul pentru sectanții lor”.

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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a mers vineri într-o vizită pe litoral, ea anunţând că 23 de terase au fost descoperite că încălcă legislaţia plajelor. Potrivit ministrului, în anii anteriori, erau undeva la peste 100 de terase, în plin sezon, care erau descoperite cu nereguli, astfel că suntem pe un traseu corect şi operatorii sunt mult mai atenţi la legislaţie.

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Editor : A.P.