Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă la Camera Deputaților de AUR împotriva ministrei Mediului, chiar dacă fac parte din aceeași Coaliție, pe motiv că este rău intenționată, fie „dovedește că este incompetentă”. Acesta o acuză pe Diana Buzoianu că blochează construirea mai multor hidrocentrale.

„Astăzi am invitat-o la comisia economică pe ministra mediului, Diana Buzoianu, pentru a ne explica de ce întârzie avizul de mediu pentru finalizarea lucrărilor a 4 hidrocentrale. (…) Prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință arată ca este rău intenționată și nu mai poate continua în funcția de ministru. Repet, aceste obiective strategice au fost stabilite în programul de guvernare, au fost două decizii ale CSAT care au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele 4 hidrocentrale realizate în proporție de 75%”, a declarat senatorul, luni, la Parlament.

Întrebat dacă PSD va vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu, Daniel Zamfir a subliniat că el, dacă ar fi deputat, ar vota-o.

„Acest ministru nu mai poate să continue”

„Fac un apel la premierul Bolojan, căruia îi transmit că liniștea unei Coaliții nu poate fi (menținută n.red) sacrificând interesul strategic al României și sacrificând populația României, obligată să plătească un preț mai mare al energiei

Eu am să informez conducerea partidului, mă voi duce și la deputații PSD, și le voi arăta documente care arată ca doamna ministru este rău intenționată. Decizia privind votul va fi luată miercuri. Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru.

Aberațiile pe care le-am auzit că aceste hidrocentrale au fost construite în arii protejate sunt lipsite de orice fundament, ținând cont că au fost construite cu mulți ani înainte să ne delimităm ariile protejate. Ca atare, dacă aș fi deputat aș considera că acest ministru nu mai poate să continue. Nu este un atac la adresa USR. Argumentele că acolo avem niște peștișori și păsărele pe care trebuie să le salvăm… A te opune construirii acestor obiective arată ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese”, a transmis social-democratul.

În privința funcționării Coaliției pe mai departe, dacă PSD votează împotriva unui ministru din actualul Guvern, acesta a declarat:

„Am spus, nu este ceva împotriva USR. Este un apel ferm ca nu poți sacrifica interesul public pentru un ministru care dovedește ca este incompetent în funcția pe care o deține. Nu cred ca se va ajunge in punctul în care USR să plece de la guvernare. Dacă USR poate să gândească în acest fel, să sacrifice interesul național, de a avea curent ieftin pentru populație, pentru un om, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Argumentele invocate de senatorul PSD se regăsesc și în textul moțiunii pe care AUR a depus-o împotriva ministrei Mediului. La rândul lor, parlamentarii AUR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Despre ce hidrocentrale este vorba

Cele patru hidrocentrale disputate sunt Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cornetu-Avrig. Anterior, miniștrii Mircea Fechet (Mediu) și Sebastian Burduja (Energie) au susținut continuarea lucrărilor, în ciuda avertismentelor venite din partea organizațiilor de mediu.

Ce spune Diana Buzoianu

Ministra Mediuliu, Diana Buzoianu, a declarat în numeroase rânduri că este nevoie de decizii care să asigure, totodată, și protecția mediului. În privința celor patru hidrocentrale, aceasta a declarat, recent, pentru Europa Liberă România, că „este necesar să se facă cercetări și verificări riguroase, astfel încât acordul emis să fie solid din punct de vedere atât legal, cât și de protecție a mediului.” De asemenea, aceasta a subliniat că nu dorește ca autorizațiile să fie emise pe repede înainte, ca apoi să poată fi contestate.

ONG-urile de mediu au reușit deja, în instanță, să oprească lucrările de la barajul hidrocentralei de la Răstolița, începute în perioada comunismului și finalizate în proporție de 90%. Organizațiile au contestat mai multe avize de mediu emise în anii anteriori și care duceau, printre altele, la defrișări masive.

Editor : A.G.