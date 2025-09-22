Live TV

Video Daniel Zamfir (PSD) spune că ar vota moțiunea AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu: Nu e un atac la USR. Dovedește că e incompetentă

Data publicării:
daniel zamfir la o sedinta
Daniel Zamfir. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Acest ministru nu mai poate să continue” Despre ce hidrocentrale este vorba Ce spune Diana Buzoianu

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea simplă depusă la Camera Deputaților de AUR împotriva ministrei Mediului, chiar dacă fac parte din aceeași Coaliție, pe motiv că este rău intenționată, fie „dovedește că este incompetentă”. Acesta o acuză pe Diana Buzoianu că blochează construirea mai multor hidrocentrale.

„Astăzi am invitat-o la comisia economică pe ministra mediului, Diana Buzoianu, pentru a ne explica de ce întârzie avizul de mediu pentru finalizarea lucrărilor a 4 hidrocentrale. (…) Prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință arată ca este rău intenționată și nu mai poate continua în funcția de ministru. Repet, aceste obiective strategice au fost stabilite în programul de guvernare, au fost două decizii ale CSAT care au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele 4 hidrocentrale realizate în proporție de 75%”, a declarat senatorul, luni, la Parlament. 

Întrebat dacă PSD va vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu, Daniel Zamfir a subliniat că el, dacă ar fi deputat, ar vota-o. 

„Acest ministru nu mai poate să continue”

„Fac un apel la premierul Bolojan, căruia îi transmit că liniștea unei Coaliții nu poate fi (menținută n.red) sacrificând interesul strategic al României și sacrificând populația României, obligată să plătească un preț mai mare al energiei

Eu am să informez conducerea partidului, mă voi duce și la deputații PSD, și le voi arăta documente care arată ca doamna ministru este rău intenționată. Decizia privind votul va fi luată miercuri. Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru.

Aberațiile pe care le-am auzit că aceste hidrocentrale au fost construite în arii protejate sunt lipsite de orice fundament, ținând cont că au fost construite cu mulți ani înainte să ne delimităm ariile protejate. Ca atare, dacă aș fi deputat aș considera că acest ministru nu mai poate să continue. Nu este un atac la adresa USR. Argumentele că acolo avem niște peștișori și păsărele pe care trebuie să le salvăm… A te opune construirii acestor obiective arată ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese”, a transmis social-democratul. 

În privința funcționării Coaliției pe mai departe, dacă PSD votează împotriva unui ministru din actualul Guvern, acesta a declarat:

„Am spus, nu este ceva împotriva USR. Este un apel ferm ca nu poți sacrifica interesul public pentru un ministru care dovedește ca este incompetent în funcția pe care o deține. Nu cred ca se va ajunge in punctul în care USR să plece de la guvernare. Dacă USR poate să gândească în acest fel, să sacrifice interesul național, de a avea curent ieftin pentru populație, pentru un om, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Argumentele invocate de senatorul PSD se regăsesc și în textul moțiunii pe care AUR a depus-o împotriva ministrei Mediului. La rândul lor, parlamentarii AUR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Despre ce hidrocentrale este vorba

Cele patru hidrocentrale disputate sunt Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cornetu-Avrig. Anterior, miniștrii Mircea Fechet (Mediu) și Sebastian Burduja (Energie) au susținut continuarea lucrărilor, în ciuda avertismentelor venite din partea organizațiilor de mediu. 

Ce spune Diana Buzoianu

Ministra Mediuliu, Diana Buzoianu, a declarat în numeroase rânduri că este nevoie de decizii care să asigure, totodată, și protecția mediului. În privința celor patru hidrocentrale, aceasta a declarat, recent, pentru Europa Liberă România, că „este necesar să se facă cercetări și verificări riguroase, astfel încât acordul emis să fie solid din punct de vedere atât legal, cât și de protecție a mediului.” De asemenea, aceasta a subliniat că nu dorește ca autorizațiile să fie emise pe repede înainte, ca apoi să poată fi contestate. 

ONG-urile de mediu au reușit deja, în instanță, să oprească lucrările de la barajul hidrocentralei de la Răstolița, începute în perioada comunismului și finalizate în proporție de 90%. Organizațiile au contestat mai multe avize de mediu emise în anii anteriori și care duceau, printre altele, la defrișări masive.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oameni pe trecerea de pietoni
Cei mai mulți români sunt gata să voteze un partid nou. Sondaj Inscop
intrarea in sala CCR
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei...
G1cd353XkAAZTJq
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul...
parinti si copii langa scoala
Ministrul Educaţiei, după amenințările cu „masacru”: Atitudinea pe...
Ultimele știri
Proteste masive în Italia: grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale, paralizate
Polonia nu știe câte drone rusești au intrat în spațiul său aerian. Măsurile anunțate de Donald Tusk
Ghinea explică atacurile PSD la ministra Mediului: „A schimbat niște oameni, PSD a infestat instituțiile. Coaliția merge șontâc-șontâc”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CCR
Un membru CSM reclamă „presiuni” asupra CCR în privința pensiilor speciale: Politicienii le reamintesc că au fost numiți de Coaliție
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_13_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Funcționarii din Guvern spun că le sunt încălcate drepturile sindicale și s-au plâns Comisiei Europene și altor foruri internaționale
marius budai
Budăi: PSD vrea să treacă prin Parlament continuarea plafonării prețurilor la alimente. Sighiartău (PNL): Nu scad costurile reale
diana buzoianu face declaratii
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută astăzi de deputați. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica la CCR. Critici la adresa lui Bolojan: Demisia sună ca o amenințare
Partenerii noștri
Pe Roz
Elvis Presley a sunat-o pe Priscilla în timp ce aceasta era în dormitor alături de Robert Kardashian. El nu a...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
La ce înălțime se pun detectoarele de fum și gaz și unde nu trebuie montate niciodată
Digi FM
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ethel are 116 ani. Amintirea care a adus...
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
O femeie a reușit să ghicească numerele la loterie cu ajutorul lui ChatGPT. Câți bani a câștigat și ce a...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Anca Dinicu dezvăluie momentul special al logodnei cu Georgian Păun. „N-am visat niciodată la o nuntă cu...