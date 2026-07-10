Daniel Zamfir (PSD) spune că numirea de către Oana Gheorghiu a unui consilier este dovada că Ilie Bolojan nu vrea să plece din Guvern

Senatorul PSD Daniel Zamfir o acuză pe Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul demis condus de Ilie Bolojan, de „sfidare și dispreț bolojenist”, după ce vicepremierul a numit un consilier de stat la cabinetul său. Zamfir consideră că numirea este o dovadă a faptului că Ilie Bolojan nu vrea să plece de la Palatul Victoria.

„SFIDARE SI DISPRET BOLOJENIST” (sic) scrie Daniel Zamfir vineri seară pe pagina sa de Facebook, într-o postare în vorbește despre „înca o dovadă că Bolojan n-are niciun gând să plece de la Palatul Victoria: Vicepremierul Oana Gheorghiu numeste azi consilier de stat la cabinetul său!!!”.

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Postarea lui Daniel Zamfir conține și o captură de ecran de pe pagina de Facebook a lui Cristian Botan, care anunța numirea sa în funcția de consilier de stat în Guvernul României, în echipa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu.

Editor : B.E.