Daniel Zamfir, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, și până de curând lider al senatorilor PSD, a explicat, la Digi24, contextul apropierii PSD de AUR în Parlament și a spus că, de fapt, „cea mai recentă colaborare a AUR a fost cu PNL și USR”.

Daniel Zamfir a fost întrebat la Digi24 care este opinia sa despre ce se întâmplă în Parlament, existând voci din PNL și USR care reclamă o colaborare între AUR și PSD.

„Eu am constatat altceva, că cea mai recentă colaborare a AUR a fost cu PNL și USR. Acum, când au votat împreună împotriva ministrului Rogobete. Aia a fost o colaborare concretă, soldată cu rezultate. Așadar, colaborarea PSD cu AUR sau a AUR cu PNL și cu USR, iată, pe diverse, probabil, proiecte, au un interes comun...”

Pe de altă parte, Zamfir a afirmat că în cazul moțiunii PSD-AUR, social-democrații au avut „un obiectiv foarte concret, anume să plece Ilie Bolojan”.

„Dacă ceva regret eu și partidul meu este că n-am inițiat acea moțiune mai repede, pentru că, iată, am avut dreptate: Ilie Bolojan a adus România în această situație critică. Iar dacă moțiunea ar fi fost mai repede, poate că lucrurile puteau fi mai blânde, mai ușor de îndreptat, de fapt”, a conchis ministrul Economiei.

Editor : Ș.R.