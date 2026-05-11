Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a afirmat, luni la Digi24, că „săptămâna viitoare vom avea un guvern pro-occidental”, în timp ce liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu a spus că nu are informații despre negocieri directe cu PSD și că scenariul unui guvern va fi decis în interiorul partidului.

„Noi avem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Eu am văzut și declarațiile președintelui României cu privire la această speranță că vom avea un Guvern. Categoric, nominalizarea de prim-ministru o va face președintele României. Eu vă asigur că într-un final, după toate discuțiile care vor avea la în cursul acestei săptămâni, săptămâna viitoare se va degaja un Guvern pro-occidental care să conducă România”, a declarat Daniel Zamfir, luni la Digi24.

Întrebat din cine ar putea fi alcătuit noul executiv, acesta a evitat o nominalizare fermă.

„Haideți să așteptăm. Așa cum am spus, negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale. Cum vă spuneam, la începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent”, a precizat el.

Zamfir: „Niciodată nu spui niciodată în politică”

Liderul senatorilor PSD a comentat și relația tensionată dintre partide, amintind schimbările de poziție din trecut.

„Am înțeles, deciziile se iau, deciziile se mai schimbă, în funcție de evoluția politică. Eu sunt convins că și PNL, că de la USR nu am mari speranțe, dar PNL este absolut conștient că România trebuie guvernată. Sigur, au luat o decizie că nu mai vor cu PSD. Decizia asta o mai luaseră și în 2021, când AUR cu USR, e adevărat cu sprijinul PSD, au schimbat atunci Guvernul Cîțu. Tot așa spuneau, niciodată cu PSD și după o lună de zile am făcut un guvern PSD-PNL-UDMR, care a guvernat o perioadă îndelungată. Așadar, eu spun să nu ne grăbim cu astfel de aprecieri, în politică niciodată nu spui niciodată. Așteptăm săptămâna viitoare instalarea noului Guvern”, a mai spus Daniel Zamfir.

PSD: „În niciun caz nu vom vota un guvern condus de Ilie Bolojan”

La rândul său, Daniel Zamfir a respins scenariul susținerii unui guvern condus de actualul premier interimar.

„Foarte greu de spus lucrul ăsta. În niciun caz PSD nu va vota un guvern condus de Ilie Bolojan. Văd că toate scenariile care se fac și, până la urmă ieșirile publice ale celor din PNL și USR, sunt că unica propunere pentru a conduce Guvernul este Ilie Bolojan. Vedem cu toții, cele două partide consideră în continuare că unica persoană în jurul căreia se învârte practic toată politica în România este domnul Bolojan. Noi am decis să-l schimbăm pe Ilie Bologan din fruntea Guvernului, nu pentru că am avea ceva cu el, ci pentru că România merge pe un drum greșit și trebuie să îl schimbăm”, a afirmat Daniel Zamfir.

Fenechiu: „Nu există informații despre negocieri directe PSD–PNL”

De cealaltă parte, liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu a afirmat, luni pentru Digi24, că nu are confirmări privind discuții directe între liberali și social-democrați.

„Nu, nu dețin o asemenea informație. Eu cred două lucruri. Unu, că va dura până să se genereze un guvern minoritar, cel mai probabil. Lucrul numărul doi, cred că majoritatea colegilor mei respectă deciziile statutare luate fără niciun vot împotrivă în cadrul PNL. Acum, dacă există unu, doi care să nu le respecte, e o problemă de opțiune personală. Partidul Național Liberal nu ține cu forța pe nimeni, dar astea sunt lucruri pe care le vom vedea. Din discuțiile care le am cu colegii nu rezultă o asemenea situație”, a declarat Daniel Fenechiu.

El a subliniat că prioritatea este menținerea direcției europene și implementarea reformelor.

„Cert este că România are nevoie de un guvern pro-occidental care să continue implementarea PNRR, SAFE și să continue politicile bugetare de reducere a deficitului. Astea sunt prioritățile”, a precizat acesta.

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui guvern minoritar de stânga, Fenechiu a răspuns: „Eu cred că Biroul Politic Național trebuie să pronunțe și cu siguranță în această decizie va conta foarte mult despre ce este vorba”

„Deci cred că PNL niciodată nu a blocat traseul pro-european al României și cu siguranță nu o să o facă în continuare”, a adăugat liderul liberal.

Fenechiu a explicat că deciziile finale vor fi luate în interiorul partidului, în funcție de contextul politic.

„Din punctul ăsta de vedere, tot Biroul Politic Național va decide dacă putem da un vot de încredere unui guvern la care să nu participăm sau din contră nu o să dăm”, a conchis senatorul PNL.

Editor : Ana Petrescu