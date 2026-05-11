Live TV

Exclusiv Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna viitoare”. Daniel Fenechiu neagă discuții PSD–PNL

Data actualizării: Data publicării:
panou guvernul romaniei
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Zamfir: „Niciodată nu spui niciodată în politică” PSD: „În niciun caz nu vom vota un guvern condus de Ilie Bolojan” Fenechiu: „Nu există informații despre negocieri directe PSD–PNL”

Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a afirmat, luni la Digi24, că „săptămâna viitoare vom avea un guvern pro-occidental”, în timp ce liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu a spus că nu are informații despre negocieri directe cu PSD și că scenariul unui guvern va fi decis în interiorul partidului.

„Noi avem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Eu am văzut și declarațiile președintelui României cu privire la această speranță că vom avea un Guvern. Categoric, nominalizarea de prim-ministru o va face președintele României. Eu vă asigur că într-un final, după toate discuțiile care vor avea la în cursul acestei săptămâni, săptămâna viitoare se va degaja un Guvern pro-occidental care să conducă România”, a declarat Daniel Zamfir, luni la Digi24.

Întrebat din cine ar putea fi alcătuit noul executiv, acesta a evitat o nominalizare fermă.

„Haideți să așteptăm. Așa cum am spus, negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale. Cum vă spuneam, la începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent”, a precizat el.

Zamfir: „Niciodată nu spui niciodată în politică”

Liderul senatorilor PSD a comentat și relația tensionată dintre partide, amintind schimbările de poziție din trecut.

„Am înțeles, deciziile se iau, deciziile se mai schimbă, în funcție de evoluția politică. Eu sunt convins că și PNL, că de la USR nu am mari speranțe, dar PNL este absolut conștient că România trebuie guvernată. Sigur, au luat o decizie că nu mai vor cu PSD. Decizia asta o mai luaseră și în 2021, când AUR cu USR, e adevărat cu sprijinul PSD, au schimbat atunci Guvernul Cîțu. Tot așa spuneau, niciodată cu PSD și după o lună de zile am făcut un guvern PSD-PNL-UDMR, care a guvernat o perioadă îndelungată. Așadar, eu spun să nu ne grăbim cu astfel de aprecieri, în politică niciodată nu spui niciodată. Așteptăm săptămâna viitoare instalarea noului Guvern”, a mai spus Daniel Zamfir.

PSD: „În niciun caz nu vom vota un guvern condus de Ilie Bolojan”

La rândul său, Daniel Zamfir a respins scenariul susținerii unui guvern condus de actualul premier interimar.

„Foarte greu de spus lucrul ăsta. În niciun caz PSD nu va vota un guvern condus de Ilie Bolojan. Văd că toate scenariile care se fac și, până la urmă ieșirile publice ale celor din PNL și USR, sunt că unica propunere pentru a conduce Guvernul este Ilie Bolojan. Vedem cu toții, cele două partide consideră în continuare că unica persoană în jurul căreia se învârte practic toată politica în România este domnul Bolojan. Noi am decis să-l schimbăm pe Ilie Bologan din fruntea Guvernului, nu pentru că am avea ceva cu el, ci pentru că România merge pe un drum greșit și trebuie să îl schimbăm”, a afirmat Daniel Zamfir.

Fenechiu: „Nu există informații despre negocieri directe PSD–PNL”

De cealaltă parte, liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu a afirmat, luni pentru Digi24, că nu are confirmări privind discuții directe între liberali și social-democrați.

„Nu, nu dețin o asemenea informație. Eu cred două lucruri. Unu, că va dura până să se genereze un guvern minoritar, cel mai probabil. Lucrul numărul doi, cred că majoritatea colegilor mei respectă deciziile statutare luate fără niciun vot împotrivă în cadrul PNL. Acum, dacă există unu, doi care să nu le respecte, e o problemă de opțiune personală. Partidul Național Liberal nu ține cu forța pe nimeni, dar astea sunt lucruri pe care le vom vedea. Din discuțiile care le am cu colegii nu rezultă o asemenea situație”, a declarat Daniel Fenechiu.

El a subliniat că prioritatea este menținerea direcției europene și implementarea reformelor.

„Cert este că România are nevoie de un guvern pro-occidental care să continue implementarea PNRR, SAFE și să continue politicile bugetare de reducere a deficitului. Astea sunt prioritățile”, a precizat acesta.

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui guvern minoritar de stânga, Fenechiu a răspuns: „Eu cred că Biroul Politic Național trebuie să pronunțe și cu siguranță în această decizie va conta foarte mult despre ce este vorba”

„Deci cred că PNL niciodată nu a blocat traseul pro-european al României și cu siguranță nu o să o facă în continuare”, a adăugat liderul liberal.

Fenechiu a explicat că deciziile finale vor fi luate în interiorul partidului, în funcție de contextul politic.

„Din punctul ăsta de vedere, tot Biroul Politic Național va decide dacă putem da un vot de încredere unui guvern la care să nu participăm sau din contră nu o să dăm”, a conchis senatorul PNL.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.52.17
„Nu există o alianță PSD-AUR”. Grindeanu, după întâlnirea cu ambasadorii UE: „PSD susține în continuare PNRR, SAFE și OCDE”
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în incertitudine”. Reacția lui Sorin Grindeanu
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu se poate sări peste niște pași”
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea, pot avea loc două tipuri de dialog cu PNL
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Darvari, Romania. 5th July, 2024: Inauguration by The Management Company of Participation in Energy (SAPE) of the photovoltaic park CEF Darvari 2 composed of 9090 solar panels with a capacity of 5 MW and battery of 1 MW. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live Ne
Cum a ajuns România să vândă ieftin energie în Bulgaria și să o...
umbrele cu ploaie si vant
HARTĂ. Cod galben de vreme rea în jumătate de ţară. Temperaturile...
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_022
Dosarul „10 August”. Foştii şefi ai Jandarmeriei vor fi audiaţi în...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...