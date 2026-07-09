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Daniel Zamfir susține că PNL și AUR s-au înțeles pentru declanșarea anticipatelor: „Un calcul cinic”

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Senatorul Daniel Zamfir
Senatorul Daniel Zamfir. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că Ilie Bolojan s-a înțeles cu George Simion pentru a declanșa alegeri anticipate. Social-democratul susține că cele două partide ar fi avantajate în acest moment: AUR pentru că are un scor electoral bun, iar PNL pentru că ar fi singura variantă prin care să îl păstreze pe Bolojan la conducere. 

ACTUALIZARE 15:25 Într-un răspuns pentru digi24.ro, vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a transmis că sunt șanse mari să se ajungă la alegeri anticipate, având în vedere actuala criză politică, însă a exclus o înțelegere între Ilie Bolojan și George Simion. Mai multe detalii AICI.

Știrea inițială

„Haideți să vedem cum stau lucrurile: Simion, e limpede, vrea anticipate rapid, tocmai că e la un scor electoral acum foarte bun.

Bolojan, cu boții lui Despoiu și tot aparatul de propagandă în spate, nu poate rămâne la conducerea noului PNL neomarxist decât intrând în alegeri. A înțeles și el că nu mai poate fi premier, că nu-l va mai nominaliza președintele. Rămâne singura lui variantă ca, în fruntea curentului haștagist, să adune electoral tot ce poate aduna anti-PSD”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook. 

Social-democratul îl acuză pe Ilie Bolojan că „sacrifică tot, se înțelege cu oricine doar pentru a-și salva scaunul” și susține că nu vom avea un nou Guvern „prea curând”. 

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Editor : A.G.

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