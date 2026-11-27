Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, invitat la Digi 24, a declarat că își dorește să redeschidă mai multe mine de cărbune pentru a-l exploata și ulterior exporta către țări precum Polonia și Ungaria.

„România are un potențial uriaș, dar uriaș în ceea ce înseamnă resursa minerală pe care nu o exploatăm, din diverse considerente”, a spus Zamfir la Digi24.

„Astăzi, iată, sunt atâtea focare de război pe planetă care au ca țintă resursa - că discutăm de cea petrolului, că discutăm de cea a metalelor rare. În primul rând, vreau să intervenim legislativ pe legea minelor, ca să putem să facilităm accesul mai multor investitori care să poată să extragă această resursă naturală”, a spus Ministrul Economiei.

Zamfir a precizat că e vorba atât de investitori români, cât și străini, care să vină cu tehnologie înaltă, care să respecte condițiile de mediu.

„Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a dat o resursă minerală extraordinară. Ori nouă nu ne rămâne decât să o exploatăm. Eu vreau s-o exploatăm. Vă repet, fie că găsim parteneriate publice-private cu companii de succes internaționale, fie că anumite companii românești, cum e Salromul, cum e Cuprumin, care pot să-și mărească capacitatea de exploatare, să o facă”.

El a mai spus că își dorește să facă o analiză, o mapare, care să listeze resursele minerale de care dispune România, „pentru că nu s-a mai făcut în ultimii 30 de ani”.

„Practic, o actualizare. Acum este o cu totul altă tehnologie, atât de exploatare, cât și de prospecțiune. Avem mijloace moderne și vreau, cu aceste mijloace moderne, să facem aceste două, două chestiuni, și anume prospecțiunile și explorarea”.

„Statul român nu are capacitatea să facă explorare. De aia am și descoperit gazul din Marea Neagră, pentru că a venit o companie potentă care să poată să facă explorarea. Vreau să explorăm ce înseamnă subsolul României, să știm pe ce ne bazăm, după care să discutăm ce vrea poporul român să facem după ce constatăm că stăm pe asemenea bogății”, a mai precizat Zamfir.

Minele de cărbune

„La minele pe cărbune e o altă discuție”, a continuat Zamfir. „Vreau să găsesc un mecanism legal prin care cărbunele, care e trecut la categoria resursă minerală energetică, să putem să exploatăm cărbunele și să îl exportăm. Pentru că România are cereri din partea Poloniei, din partea Ungariei, din partea Serbiei, are cereri de cantități uriașe de cărbune. Ori noi ne-am închis minele, noi nu mai putem să exploatăm cărbune. Eu l-aș exploata și l-aș exporta, l-aș trimite la sârbi, la unguri, la polonezi. Polonezii au negociat cu Comisia Europeană să-și închidă până în 2050 capacitățile pe cărbune”.

Zamfir a spus că se referă în primul rând la huilă și antracit. „Nu îl ardem în termocentrale ca să poluăm, dar să îl exploatez ca pe orice altă resursă, cum e calcarul, dolomita, trebuie să o facem. Eu o să mă bat să putem să facem asta, asta va însemna un mare avantaj pentru mine și mai ales pentru zona Văii Jiului, care e, până la urmă, o zonă extrem de tristă”.

Editor : Sebastian Eduard