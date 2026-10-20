Darău a cerut sesizarea DNA după ce a descoperit că statul a plătit milioane de lei pentru albume turistice care n-au ajuns la minister

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunţă că a dispus sesizarea DNA, după ce Corpul de control al instituţiei a constatat că statul a plătit 2,6 milioane de lei pentru 75.000 de albume de promovare turistică, dintre care 41.000 dintre ele nu au mai ajuns niciodată în depozitele instituţiei, iar firma care le-a tipărit le pune în continuare la vânzare.

„De aceea le e frică: în fiecare zi, săptămână şi lună la guvernare descoperim lucruri şi, în sfârşit, responsabilii vor trebui să dea socoteală. Statul român a plătit 2,6 milioane de lei pentru 75.000 de albume de promovare turistică. Aproape 41.000 dintre ele nu au mai ajuns niciodată în depozitele instituţiei, iar firma care le-a tipărit le pune în continuare la vânzare”, a scris, marţi, pe Facebook, Irineu Darău.

Acesta precizează că situaţia a fost descoperită de către Corpul de Control al Ministrului.

„Am dispus sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru ca instituţiile competente să cerceteze aceste fapte şi să stabilească eventualele responsabilităţi. Povestea începe în 2006, când Autoritatea Naţională pentru Turism a încheiat un contract de 2.625.000 de lei pentru 75.000 de albume bilingve de promovare a Cimitirului Vesel din Săpânţa. Statul a achitat integral factura, dar în depozitele instituţiei au ajuns doar 34.395 de exemplare”, precizează ministrul interimar.

Darău explică faptrul că restul de 40.605 albume, în valoare de peste 1,4 milioane de lei, au rămas la firma privată care le-a produs.

„Au trecut 20 de ani, firma a intrat în procedură de insolvenţă/faliment, iar situaţia nu a fost clarificată. Mai mult, Corpul de Control a constatat că albumele sunt în continuare oferite spre vânzare online, la preţul de 60 de lei bucata”, a mai transmis Darău.

El precizează că verificările au scos la iveală probleme mult mai ample în gestionarea materialelor de promovare turistică achiziţionate în ultimele două decenii.

„Încă din 2017, Curtea de Conturi constata existenţa unor stocuri fără mişcare sau cu mişcare lentă, în valoare de peste 4 milioane de lei. Vorbim despre sute de mii de hărţi, broşuri şi albume cumpărate din bani publici, care au rămas ani întregi prin depozite. Curtea de Conturi a stabilit măsuri care trebuiau îndeplinite până în ianuarie 2018. Suntem în octombrie 2026, iar măsura este în continuare neimplementată”, susţine ministrul USR.

Potrivit acestuia, între timp, materialele s-au degradat, evidenţele de inventar au rămas incomplete, iar o parte dintre stocurile depozitate în subsolul unui imobil au fost grav deteriorate, în ianuarie anul acesta, în urma unor infiltraţii masive de apă.

„De aceea, pe lângă sesizarea DNA, am stabilit termene clare pentru finalizarea inventarierii, corectarea evidenţelor contabile şi introducerea unor proceduri de predare-primire care să prevină repetarea acestor situaţii. Problemele trebuie clarificate, măsurile trebuie puse în aplicare, iar acolo unde există suspiciuni de încălcare a legii, instituţiile competente trebuie să-şi facă treaba. Banii publici nu sunt ai ministerelor sau ai celor care le conduc”, a mai scris Darău pe Facebook.

Editor : B.E.