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Darryl Nirenberg, de Ziua SUA: Libertatea aparţine fiecărei persoane. Democraţia nu este un lucru de la sine înţeles, trebuie reînnoită

Data publicării:
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a afirmat, miercuri, la recepţia organizată de Ziua Independenţei Statelor Unite, că America nu este excepţională pentru că este perfectă, ci pentru că a fost fondată pe o idee excepţională: „libertatea aparţine fiecărei persoane, guvernul este în slujba poporului şi drepturile sunt protejate de lege, nu sunt acordate de guvern”. Darryl Nirenberg a vorbit despre Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA şi a afirmat că românii cunosc valoarea libertăţii şi preţul comunismului. „Ştiţi că democraţia nu este un lucru de la sine înţeles. Aceasta trebuie reînnoită, transmisă mai departe şi apărată”, a declarat oficialul american.

„Ziua Independenţei este o zi foarte specială pentru americani. Este o zi în care, aşa cum a spus preşedintele Trump, «Cu o singură foaie de pergament şi 56 de semnături, America a pornit în cea mai măreaţă călătorie politică din istoria omenirii». Acest lucru s-a întâmplat acum 250 de ani, când un grup restrâns de patrioţi şi-a pus în joc vieţile, averile şi onoarea lor sacră. Nu erau oameni perfecţi. Dar erau curajoşi, hotărâţi, şi profund credincioşi”, a declarat, miercuri, la recepţia organizată de Ziua Independenţei Statelor Unite, Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, potrivit News.ro.

„America nu este excepţională pentru că este perfectă. Nu suntem perfecţi. America este excepţională pentru că a fost fondată pe o idee excepţională: aceea că libertatea aparţine fiecărei persoane, că guvernul este în slujba poporului şi că drepturile sunt protejate de lege, nu sunt acordate de guvern”, a mai transmis Darryl Nirenberg.

Acesta a adăugat că, de-a lungul secolului trecut, America şi-a folosit puterea nu doar pentru a se apăra, ci şi pentru a-i ajuta pe ceilalţi — reconstruind ţările care fuseseră, odinioară, inamice, după cel de-al Doilea Război Mondial şi sprijinind naţiunile din Europa de Est, în lupta acestora de a se elibera de sub comunism.

„Şi aceasta este tot moştenirea părinţilor fondatori. În România, moştenirea părinţilor noştri fondatori are o semnificaţie specială. Românii cunosc valoarea libertăţii şi preţul comunismului. Ştiţi că democraţia nu este un lucru de la sine înţeles. Aceasta trebuie reînnoită, transmisă mai departe şi apărată. Iar naţiunea noastră este mândră să facă acest lucru în parteneriat cu dumneavoastră”, a mai declarat Ambasadorul SUA.

Potrivit acestuia, ”parteneriatul nostru se bazează pe valori comune, valori care îşi au rădăcinile în civilizaţia occidentală, dar care răsună mult dincolo de graniţele Occidentului: credinţa, familia, responsabilitatea personală şi convingerea că naţiunile sunt cele mai puternice, atunci când cetăţenii lor sunt liberi”.

„Astăzi, responsabilitatea noastră este clară: să apărăm, să păstrăm şi să transmitem generaţiilor viitoare binecuvântarea libertăţii. Moştenirea lăsată de părinţii noştri fondatori nu a fost creată pentru o perioadă scurtă de timp sau chiar un secol. A fost construită pentru a rezista, pentru a ghida şi pentru a inspira naţiunile dedicate libertăţii, aşa cum i-a inspirat pe români în urmă cu 36 de ani. Aşa cum continuă să inspire oameni din întreaga lume. Păstrarea acestei moşteniri este datoria noastră comună”, a mai declarat Ambasadorul SUA la Bucureşti.

„Aşadar, odată cu ocazia sărbătoririi celor 250 de ani de independenţă, să-i cinstim pe părinţii noştri fondatori, nu doar prin cuvinte, ci şi prin fapte. Să apărăm valorile care fac America măreaţă, valori pe care le împărtăşim, cu mândrie, cu prietenii noştri de aici, din România, şi cu partenerii noştri din întreaga lume”, a încheiat Darryl Nirenberg.

La eveniment au fost prezenţi preşedintele Nicuşor Dan şi premierul interimar Ilie Bolojan.

Editor : B.E.

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