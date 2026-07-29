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De câte ori s-a întâlnit Bolojan cu Simion anul acesta și ce au discutat cei doi. „Am căutat să nu jignesc”

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Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la Digi24, că anul acesta s-a întâlnit de două ori cu George Simion, preşedintele AUR. Bolojan a mai spus că discuțiile au fost un schimb de opinii, nu negocieri politice.

Ilie Bolojan a fost rugat să comenteze declarațiile lui George Simion, care a spus că a vorbit cu el în perioada de dinaintea votului de învestitură pentru guvernul Veştea.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (...) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

El a adăugat că nu crede că a avut o discuţie cu George Simion înainte de votul pentru învestire a guvernului Veştea.

„Nu cred că a fost o discuţie înainte de guvernul Veştea. (...) Cred că a fost mai devreme. Dar nu ţin minte aceste date şi nu are rost să vin cu detalii”, a mai spus premierul.

Editor : B.P.

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