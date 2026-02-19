Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la Washington, de ce a ales să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump și nu a mers și la Forumul Economic Mondial de la Davos sau la Conferința de Securitate de la Munchen. Șeful statului a explicat că este „o inițiativă a partenerului nostru strategic” și că este importantă aprofundarea relației cu SUA.

„Faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la Munchen nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau peste doi, când o să avem fie niște discuții, fie niște proiecte, fie niște mesaje de transmis. De ce am venit aici? Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate, în condițiile în care în lumea actuală toate lucrurile sunt legate între ele. Participăm la Coaliția de Voință, de exemplu, pentru că ne interesează securitatea Europei și e important să fim acolo unde se iau decizii”.

În contextul în care au existat voci în spațiul public care au criticat decizia României de participare (în calitate de observator) la această primă reuniune a Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan a subliniat că țara noastră nu trebuie să aleagă între UE și SUA și că poate fi o parteneră corectă cu ambele părți.

„Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite. Ăsta e motivul pentru care am venit. Bineînțeles, în subtext, se pune întrebarea pe care am auzit-o încă din campania electorală: cum alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană? Și răspunsul meu încă din campania electorală a fost: nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem, iar aici Comisia Europeană însăși a fost reprezentată”, a subliniat șeful statului.

