Live TV

Video De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace și nu a mers la Davos sau la Munchen

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1076492178
Donald Trump ține un discurs în cadrul reuniunii inaugurale a „Consiliului Păcii”, pe 19 februarie 2026. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la Washington, de ce a ales să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump și nu a mers și la Forumul Economic Mondial de la Davos sau la Conferința de Securitate de la Munchen. Șeful statului a explicat că este o inițiativă a partenerului nostru strategic” și că este importantă aprofundarea relației cu SUA.

Faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la Munchen nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau peste doi, când o să avem fie niște discuții, fie niște proiecte, fie niște mesaje de transmis. De ce am venit aici? Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate, în condițiile în care în lumea actuală toate lucrurile sunt legate între ele. Participăm la Coaliția de Voință, de exemplu, pentru că ne interesează securitatea Europei și e important să fim acolo unde se iau decizii”.

În contextul în care au existat voci în spațiul public care au criticat decizia României de participare (în calitate de observator) la această primă reuniune a Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan a subliniat că țara noastră nu trebuie să aleagă între UE și SUA și că poate fi o parteneră corectă cu ambele părți.

Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite. Ăsta e motivul pentru care am venit. Bineînțeles, în subtext, se pune întrebarea pe care am auzit-o încă din campania electorală: cum alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană? Și răspunsul meu încă din campania electorală a fost: nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem, iar aici Comisia Europeană însăși a fost reprezentată”, a subliniat șeful statului.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
2
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
3
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FED DECLARATII NICUSOR 190226_00126
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA
judecatori ccr
Nicușor Dan, despre decizia CCR cu privire la pensiile magistraților: Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu amenință Iranul cu o ripostă „de neimaginat” în cazul unui atac. Trump avertizează că urmează „lucruri rele”
FED DECLARATII NICUSOR 190226_00498
Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace cu Rubio, Kushner și Witkoff: „Chestiunile serioase se discută la nivel diplomatic”
profimedia-1001270303
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza. Trump: „Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate”
Recomandările redacţiei
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
profimedia-1076511270
Prima întrunire a Consiliului de Pace s-a încheiat. Principalele...
Ultimele știri
Presiune din Est: Polonia le cere marilor puteri din Vest să investească mai mult în armament. Mesaj pentru trei țări europene
Țara europeană care ia în considerare să-şi mărească armata cu peste 100.000 de militari
Cine sunt cei opt candidați la șefia Romsilva. Mesajul ministrului Mediului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Boala care face ravagii în România! Numărul cazurilor a crescut de 62 de ori într-un singur an: „Este...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Omoregie și Moreschi, apariție incendiară după ce și-au oficializat relația! Vedetele de la CSM București...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...