Tanczos Barna a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, de ce a dublat Ilie Bolojan impozitele locale. Vicepremierul a afirmat că unele administrații au ținut la minimum impozitele, altele, dimpotrivă, le-au crescut la nivelul maxim, astfel că au apărut inegalități. În același timp, politicianul UDMR a subliniat că aceste taxe colectate trebuie să rămână la bugetul local.

„Oamenii vă întreabă de ce «Ilie Sărăcie» ne-a dublat nouă impozitele. Doar pentru că vrea el? Care este ideea? De ce a fost nevoie să dubleze Ilie Bolojan impozitele locale?”, a fost întrebat Tanczos Barna de Cosmin Prelipceanu, la Jurnalul de Seară.

„Sunt primării și primării. Există un interval de impozitare a imobilelor sau a autoturismelor. Unele primării au ținut la maxim, alte primării au ținut la nivelul minim impozitele. Unii au făcut indexarea cu inflația, alții au uitat să facă indexarea cu inflația. Și apar inegalități, abordări incorecte. Unii, dintr-o localitate, plătesc 10 lei, alții plătesc 5 lei sau 100 lei.

Pe de altă parte, contribuția comunității locale la bugetul local trebuie să fie nu neapărat consistentă, dar trebuie să existe o contribuție și din partea comunității locale prin impozite și taxe locale”, a explicat Tanczos Barna.

Vicepremierul a subliniat că a susținut de fiecare dată ca aceste impozite să rămână la bugetul local și banii niciodată să nu fie luați de guvern.

„La fel susținem de zeci de ani că impozitul pe venit trebuie să rămână în proporție de 100% la autoritatea locală, la primărie, la consiliul local sau la județ. Această schemă, astăzi, există”, a mai spus senatorul UDMR.

În același timp, Tanczos Barna a explicat că este important să existe un „fond de solidaritate”.

„Primăriile care nu se pot susține primesc o echilibrare. În 2025, am generalizat pentru prima dată acest fond de solidaritate: că nu poți să pui semnul egalității între o primărie de 1.500-2.000 de locuitori sau o administrație de 2.000 de cetățeni și una de 200.000 de cetățeni, unde impozitul pe cap de locuitor este triplu, poate de 10 ori mai mare decât într-o comună departe de infrastructură, departe de autostradă, departe de drumul național.

Și atunci trebuie o solidaritate națională la care să contribuie toți. Și din acel fond de solidaritate să ținem nivelul suficient de sus și pentru cei care nu s-au născut în Capitală, pentru cei care nu s-au născut la Cluj-Napoca. Pe de altă parte, acolo unde vârfurile sunt foarte mari, adică de 10 ori, de cinci ori mai mare este impozitul pe venit pe cap de locuitor, din acele vârfuri să ciupim un pic și să dăm la comunitățile care n-au șansa unei autostrăzi, unui parc industrial, unui centru universitar”, a spus Barna.

Acest lucru s-ar întâmpla la nivel național, nu în interiorul județelor.

„Spre exemplu, cel mai mic județ din țară, Covasna. Nu poți să spui că Bucureștiul are din ce să plătească tot și o comună trebuie să rămână nelocuită. Acest fond de solidaritate trebuie continuat”, a subliniat vicepremierul.

Editor : Ș.R.