Live TV

Exclusiv De ce a declarat Adrian Veștea că se bazează pe 240 de voturi în Parlament. Explicațiile lui Tomac

Data publicării:
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
Foto: presidency.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În contextul în care Adrian Veștea a susținut că se bazează și pe voturi de la AUR pentru învestirea Guvernului, informație respinsă de Petrișor Peiu, Eugen Tomac a explicat miercuri, la Digi24, că Nicușor Dan a transmis clar „că-și dorește un Guvern care să păstreze direcția pro-occidentală, capabil să atragă fondurile europene și să păstreze România pe direcția corectă”. Mai mult, fostul premier desemnat a afirmat că a avut o discuție cu Veștea „în care am explicat cum stă situația în Parlament în momentul de față, care sunt limitele pe care eu am putut să le ating prin discuții și negocieri directe”.

„Eu mi-am asumat o linie de lucru cât se poate de clară, și anume aceea de a veni în fața partidelor politice cu un cabinet de miniștri format din profesioniști, din oameni validați profesional, care au făcut performanță. Am spus cât se poate de clar și am crezut că opțiunea partidelor pe care și-au exprimat-o, inclusiv în cadrul acesta instituțional, va funcționa.

(..) Nu știu care sunt discuțiile în clipa de față. Președintele României a transmis cât se poate de clar că-și dorește un Guvern care să păstreze direcția pro-occidentală, un guvern capabil să atragă fondurile europene, un guvern capabil să păstreze România pe direcția corectă.

Nu am discutat în aceste zile cu domnul președinte. Eu cred că direcția rămâne aceeași și mi-aș dori ca lucrurile să se păstreze în această linie”, a răspuns Tomac, întrebat dacă acceptă șeful statului voturi de la AUR pentru a trece Guvernul.

Referitor la o declarație a noului premier desemnat despre cele 240 de voturi pe care le-ar obține în Parlament, Tomac a explicat că a vorbit cu Veștea „imediat după desemnare și i-am explicat exact care sunt grupurile de parlamentari cu care eu am discutat și am spus că sunt peste peste 200”.

„Evident că în perspectiva în care, și nu pot intra în toate discuțiile private legate de perspectiva pe care o aveam la acea clipă, dacă domnul Veștea convingea PNL-ul să-l voteze, evident că era o altă situație. În cazul în care domnia sa, evident, după ce și-a asumat poziția de premier desemnat, știa că are un grup de destul de important, de aproape 30 de parlamentari din PNL, evident că aceasta era perspectiva de minim 240 de voturi. Deci, e o chestiune cât se poate de onestă și de clar explicată. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Nu s-a întâmplat nimic neobișnuit. 

Domnul președinte nu putea spune așa ceva. Repet, eu am avut această discuție cu domnia sa în care am explicat cum stă situația în Parlament în momentul de față, care sunt limitele pe care eu am putut să le ating prin discuții și negocieri directe, absolut transparente și evident că în cazul în care domnia sa își asumă această responsabilitate, evident că perspectiva este de a obține în jur de 240 de voturi”.

Declarația vine în contextul în care Adrian Veștea a declarat luni, la Studio Politic, de la Digi24, că nu a strâns el cele peste 240 de voturi pe care se bazează în Parlament, dar a fost asigurat de Eugen Tomac și de președintele Nicușor Dan că există o majoritate care include „o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale”. Eugen Tomac „m-a asigurat că avem această bază de voturi”.

Citește și: 

Când a aflat Tomac că va fi înlocuit: „În cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi. Am avut o discuție cu Nicușor Dan”

Calculele în PNL se complică: Veștea ar vrea și la șefia partidului. Tabăra Bolojan cere excluderea acestuia. Ședință de urgență

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Digi Sport
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PSD_TOMAC_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul lui Eugen Tomac, întrebat ce ar fi făcut dacă numărul doi din PMP ar fi fost desemnat premier fără să știe el
adrian vestea inquam photos george calin
Adrian Veștea va depune azi lista miniștrilor. Premierul desemnat caută în continuare voturile necesare. A cerut sprijin și la AUR
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Când a aflat Tomac că va fi înlocuit: „În cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi. Am avut o discuție cu Nicușor Dan”
BLNM9338 (1)
Parlamentarii UDMR, ședință pentru a stabili strategia privind votarea guvernului. Csoma Botond, despre negocierile lui Adrian Veștea
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Deputatul AUR Mohammad Murad spune că va vota Guvernul Veștea: care e condiția pe care o pune
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Calculele în PNL se complică: Veștea ar vrea și la șefia partidului...
horatiu potra
Horațiu Potra scapă de arestul preventiv în dosarul de lovitură de...
profesori protest 17 iunie bucurești
Protest în centrul Capitalei: sindicaliştii din educaţie au plecat în...
grok-elon musk
Grok, chatbotul lui Elon Musk, a fost folosit în bombardarea...
Ultimele știri
Deputații au adoptat legea care permite continuarea unor proiecte scoase din PNRR. Ce investiții sunt vizate
Pacienții aflați în recuperare după operații sau accidente ar putea fi monitorizați și tratați de la distanță
Peter Magyar numește un critic al lui Viktor Orban la conducerea serviciilor de informații
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus și Neptun aduc romantism și fantezie. 3 zodii vor trăi momente speciale, iar prieteniile se pot...
Cancan
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Cât a plătit o familie pentru a vedea meciul în care Messi a marcat 3 goluri la Cupa Mondială: ”Nu pot să...
Adevărul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să...
Newsweek
Topul pensiilor serviciu în România: magistrații: 25.000 lei, parlamentari: 6.300 lei, aviatorii: 13.000 lei
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...