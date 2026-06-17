În contextul în care Adrian Veștea a susținut că se bazează și pe voturi de la AUR pentru învestirea Guvernului, informație respinsă de Petrișor Peiu, Eugen Tomac a explicat miercuri, la Digi24, că Nicușor Dan a transmis clar „că-și dorește un Guvern care să păstreze direcția pro-occidentală, capabil să atragă fondurile europene și să păstreze România pe direcția corectă”. Mai mult, fostul premier desemnat a afirmat că a avut o discuție cu Veștea „în care am explicat cum stă situația în Parlament în momentul de față, care sunt limitele pe care eu am putut să le ating prin discuții și negocieri directe”.

„Eu mi-am asumat o linie de lucru cât se poate de clară, și anume aceea de a veni în fața partidelor politice cu un cabinet de miniștri format din profesioniști, din oameni validați profesional, care au făcut performanță. Am spus cât se poate de clar și am crezut că opțiunea partidelor pe care și-au exprimat-o, inclusiv în cadrul acesta instituțional, va funcționa.

(..) Nu știu care sunt discuțiile în clipa de față. Președintele României a transmis cât se poate de clar că-și dorește un Guvern care să păstreze direcția pro-occidentală, un guvern capabil să atragă fondurile europene, un guvern capabil să păstreze România pe direcția corectă.

Nu am discutat în aceste zile cu domnul președinte. Eu cred că direcția rămâne aceeași și mi-aș dori ca lucrurile să se păstreze în această linie”, a răspuns Tomac, întrebat dacă acceptă șeful statului voturi de la AUR pentru a trece Guvernul.

Referitor la o declarație a noului premier desemnat despre cele 240 de voturi pe care le-ar obține în Parlament, Tomac a explicat că a vorbit cu Veștea „imediat după desemnare și i-am explicat exact care sunt grupurile de parlamentari cu care eu am discutat și am spus că sunt peste peste 200”.

„Evident că în perspectiva în care, și nu pot intra în toate discuțiile private legate de perspectiva pe care o aveam la acea clipă, dacă domnul Veștea convingea PNL-ul să-l voteze, evident că era o altă situație. În cazul în care domnia sa, evident, după ce și-a asumat poziția de premier desemnat, știa că are un grup de destul de important, de aproape 30 de parlamentari din PNL, evident că aceasta era perspectiva de minim 240 de voturi. Deci, e o chestiune cât se poate de onestă și de clar explicată. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Nu s-a întâmplat nimic neobișnuit.

Domnul președinte nu putea spune așa ceva. Repet, eu am avut această discuție cu domnia sa în care am explicat cum stă situația în Parlament în momentul de față, care sunt limitele pe care eu am putut să le ating prin discuții și negocieri directe, absolut transparente și evident că în cazul în care domnia sa își asumă această responsabilitate, evident că perspectiva este de a obține în jur de 240 de voturi”.

Declarația vine în contextul în care Adrian Veștea a declarat luni, la Studio Politic, de la Digi24, că nu a strâns el cele peste 240 de voturi pe care se bazează în Parlament, dar a fost asigurat de Eugen Tomac și de președintele Nicușor Dan că există o majoritate care include „o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale”. Eugen Tomac „m-a asigurat că avem această bază de voturi”.

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Editor : A.M.G.