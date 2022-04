Florin Cîțu, liderul liberal care sâmbătă și-a anunțat demisia din funcția de președinte PNL, în urma unor presiuni interne din propriul partid, a atacat guvernarea din jurul unui premier liberal, nu l-a cooptat pe Nicolae Ciucă în negocierile pentru formarea guvernului și nu s-a consultat cu organizațiile locale în luarea unor decizii și pentru numirile din anumite posturi politice, au explicat sâmbătă seara, la Digi24, doi dintre liderii de organizații locale din PNL. Ciprian Ciucu, șeful PNL București, și Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, care l-au susținut pe Florin Cîțu, în momentul alegerii sale ca președinte PNL, au spus că nemulțumirile din partid au început la câteva luni după ce Florin Cîțu a câștigat această funcție. Ambii lideri locali sunt de părere că trebuie continuată guvernarea alături de PSD.

Alexandru Muraru: Un partid politic nu se conduce între doi-trei apropiați

Alexandru Muraru, liderul PNL Iași: „Florin Cîțu a pierdut încă de acum câteva luni cu adevărat susținerea organizațiilor locale. La mijlocul lunii decembrie, când au fost negociate poziții politice, aceste negocieri au fost făcute multe dintre ele într-un mod unilateral de către președintele Cîțu, fără a consulta organizațiile locale și fără a consulta de la un anumit moment încolo prim-vicepreședinții partidului și forurile de conducere ale PNL. Spre exemplu, noi am aflat din presă la un moment dat că poziția de prefect, o poziție foarte importantă și politic, a fost cedată la Iași Partidului Social Democrat, deși PNL Iași este una din cele mai puternice organizații politice ale partidului din țară (...)

I-am spus la un moment dat că dacă această situație nu se reglează, noi ne vom poziționa până acolo în a schimba nu doar felul de a face politică al președintelui PNL, ci și a ne gândi la o perspectivă de a schimba președintele PNL. Mi-a spus că, în condițiile în care avem de gând să organizăm un congres extraordinar, va candida din nou, ceea ce mi s-a părut o un lucru lipsit de seriozitate.

Ar trebui să se gândească că acest partid i-a oferit amicului nostru Florin și președintelui Florin Cîțu aproape tot, de la funcția de premier - gândiți-vă că Florin Cîțu este un om care a venit din afara politicii în 2016, care a ars etapele repede de senator, de vicepreședinte al partidului, de ministru de finanțe, de premier și de președinte al Partidului Național Liberal. Eu cred că Partidul Național Liberal i-a oferit foarte multe lucruri lui Florin Cîțu, lucru de care nu au beneficiat foarte mulți colegi în istoria PNL.

A neglijat în primul rând faptul că un partid politic este o instituție, un partid politic nu se conduce între doi-trei apropiați și cu decizii care nu sunt explicate și sunt luate peste organismele statutare ale partidului.

Premierul trebuia implicat în negocieri

Vă mai aduc aminte că la un moment dat președintele nostru a plecat din negocierile care vizau pozițiile ministeriale și că domnul prim-ministru Ciucă nu a fost implicat în aceste negocieri, nici în negocierile care au vizat funcțiile de ministru, nici în cele care au vizat pozițiile de secretar de stat și multe, multe alte lucruri care afectează profund în legătură cu organizațiile locale.

Practic, există o nemulțumire foarte mare încă din decembrie după modul în care au fost negociate nenumărate poziții care nici până acum această situație nu a fost rezolvată, adică PNL are foarte multe poziții de secretar de stat care nu au fost numite tocmai pentru că în mare măsură nu a respectat un algoritm al acestor poziții și de asemenea secretariatul general al partidului nu a funcționat aproape deloc în aceste șase luni”.

Întrebat dacă l-a sabotat Florin Cîțu pe Nicolae Ciucă, Alexandru Muraru a spus nu poate să răspundă la această întrebare, dar crede că premierul trebuia implicat de la bun început în toate aceste negocieri politice.

Cîțu a atacat guvernarea din jurul unui premier liberal

El a negat însă că unul dintre motivele pentru care s-a format această opoziție la adresa lui Cîțu ar fi opoziția pe care a făcut-o PSD.

„Ceea ce a făcut Florin Cîțu și a deranjat foarte mult liderii de organizații și conducerea comună a partidului a fost faptul că a atacat guvernarea din jurul unui prim-ministru liberal propus și votat de către Partidul Național Liberal, deci acest joc de a-ți critica propriii colegi în public fără a avea o discuție prealabilă în interiorul organizațiilor politice cred că e un joc care nu a funcționat și Partidul Național Liberal vreau să vă spun că nu este nici Partidul Social Democrat și nici USR, în sensul în care dacă lucrurile nu funcționează, le schimbăm. PNL este un organism viu, oamenii

fac schimbări, se adaptează, se repoziționează. Ce ar fi însemnat să fim încremeniți în acest proiect? Ar fi însemnat moartea politică cu siguranță”, a arătat Andrei Muraru.

La rândul său, Ciprian Ciucu a explicat Florin Cîțu a fost erodat de campaniile „furibunde” din vară împotriva sa. Una a venit din partea fostului partener de la guvernare de la USL-PLUS, iar cealaltă chiar din partea lui Ludovic Orban, „care a dus o campanie foarte, foarte urâtă, murdară, împotriva lui Florin Cîţu, aducându-i acestuia nişte prejudicii de imagine foarte, foarte mari, dar şi Partidului Naţional Liberal. Ludovic Orban a mers pe mentalitatea după mine potopul”, a explicat Ciprian Ciucu.

Florin Cîțu „este victima nu a propriilor succese, ci este victima unor campanii de denigrare extrem de acide şi de puternice. Şi atunci evident partidul nu poate să stea într-un singur om. Era momentul să ne găsim acum cadenţa. De ce? Pentru că avem nevoie de guvernare, avem nevoie ca să punem rezultatele pe masă şi în contextul în care începea să se deterioreze relaţia cu premierul, partidul a zis că nu este ok acea direcţie şi i s-a cerut demisia”, a arătat liderul PNL București.

Ciprian Ciucu: Au existat ingerințe politice serioase ale cuplului Cîțu-Vîlceanu

Ciprian Ciucu a arătat și care sunt reproșurile la adresa lui Dan Vîlceanu, un apropiat al lui Florin Cîțu, care la rândul lui și-a dat demisia din funcția de secretar general al PNL, anunțându-și totodată și intenția de a renunța la portofoliul fondurilor europene.

Este vorba despre „lipsa de capacitate de management al unei organizații politice. O organizație politică are nevoie de un management foarte serios, vorbești de 47 de filiale, inclusiv cu sectoarele Bucureștiului, deci comunicarea a fost extrem de slabă la nivelul secretariatului general, eu am fost extrem de nemulțumit de interacțiunea pe care am avut o cu secretarul general. Vorbeam lucruri și nu se întâmplau, deci era ca și când le vorbeam degeaba. Mai mult, se spunea că da, da, se rezolvă și nu se rezolva nimic, de aceea acest cuplu Cîțu-Vîlceanu este cumva luat la pachet în acest moment. Trebuie să fii foarte prezent în viața partidului dacă vrei să fii secretar general al partidului și asta o spun cu mare mâhnire și deloc cu ușurință, pentru că speram că Dan Vîlceanu, un tip mai tânăr decât mine, ar avea energia necesară și cunoștințele politice și organizatorice ca să ocupe poziția de secretar general. Deci, faptul că Dan Vîlceanu nu va mai ocupa această funcție, din punctul meu de vedere, după prestația din aceste șase luni, este un lucru bun”, a spus Ciprian Ciucu. „Eu ca președinte al PNL București nu m-am putut baza niciodată pe secretarul general și între noi fie vorba, și pe președinte. Organizația PNL București și vorbim aici eminamente de funcții politice de secretar de stat, de președinți de agenții, a ieșit mai slabă din alegerile de anul trecut”, a adăugat Ciucu.

El a acuzat că „au existat ingerințe politice serioase ale acestui cuplu în organizațiile PNL București după plecarea unora”, au făcut direct numiri, fără să-l întrebe, ceea ce nu poate să accepte ca președinte al PNL București. „Acest lucru n-o să-l iert și este unul dintre motivele principale pentru care n-am avut niciun fel de dilemă morală să îi cer și eu demisia sau să le cer celor doi demisia”, a spus Ciucu. „Puterea nu să ia așa cu japca, puterea să ia atunci când îi convingi pe ceilalți prin discuții, prin cooperare”, a adăugat edilul Sectorului 6.

Alexandru Muraru a spus că Nicolae Ciucă este cel mai potrivit nume pentru a prelua președinția PNL, pentru că „a dovedit mult mai multă loialitate decât alți colegi”.

Guvernarea cu PSD trebuie să continue

În ceea ce privește parteneriatul de guvernare cu PSD, Ciprian Ciucu - care s-a opus unei alianțe cu social-democrații - crede că trebuie dus la capăt actualul mandat, dar este mai puțin sigur că va fi vorba despre unul de șapte ani. „Nu am văzut cu ochii buni nici momentul în care diferiți lideri PSD atacau Partidul Național Liberal și nu mi se părea serios nici momentul în care faci guvernare cu ei, ești cu ei la guvernare, dar te apuci să-i critici”, a menționat Ciprian Ciucu făcând aluzie la atitudinea lui Florin Cîțu.

„Ca să rup iar alianța cu PSD-ul ar fi ciudat, ar fi prea multă instabilitate și tocmai că nu-mi doresc instabilitate, deci haideți să mergem mai departe așa, deci, în acest moment, mi se pare doar logic să nu o mai luăm iar de la capăt”, a spus Ciprian Ciucu.

Opinia este împărtășită de Alexandru Muraru, care crede că logică ar fi și o alianță electorală între cele două partide. „Practic, nu există o altă variantă de coaliție de guvernare, care să-și asume guvernarea și să conducă România în acest moment. Nu pot să vă spun ce se va întâmpla în viitor, dacă această coaliție se va transforma într-o alianță preelectorală sau alianță electorală, dacă vom merge separat, deși mie personal îmi vine greu să cred, dacă nu facem o alianță electorală sau preelectorală, cum să abordăm anul electoral 2024, în care avem patru rânduri de alegeri, care ar vulnerabiliza extrem de mult guvernarea dacă cele două mari partide de la guvernare, pe lângă UDMR, ar începe să se atace reciproc înainte de alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Mi se pare că aici trebuie creat, pentru că a crea un pact de neagresiune - poate de

neagresiune tot s-au făcut în România, nu știu cât funcționează, dar ar fi o premieră să guvernăm atât de mult și să construim și un proiect politic pentru 2024, nu știu, o să vedem. Deci, în momentul de față nu cred că există linii roșii, există probleme punctuale la nivel local, dar din

ce văd eu, am început să ne acomodăm”, a spus Alexandru Muraru.

