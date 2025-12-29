Live TV

intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Judecătorii Curții Constituționale ar putea amâna din nou proiectul care vizează pensiile speciale ale magistraților, de data aceasta până în ianuarie, potrivit surselor Digi24. Duminică, o parte dintre judecătorii CCR, cei susținuți de PSD, au părăsit sala după ce ar fi cerut date suplimentare de la Ministerul Justiției. În plus, aceștia susțin că în timpul dezbaterilor s-ar fi încălcat legea de funcționare a Curții Constituționale.

Cei patru judecători ai Curții Constituționale care au părăsit sala de ședință duminică, susținuți de Partidul Social Democrat, au cerut un studiu de impact al proiectului legislativ privind pensiile speciale ale magistraților, din partea Ministerului Justiției, potrivit surselor Digi24. Aceștia au solicitat amânarea luării unei decizii până la transmiterea oficială a acestor date.

Solicitarea a fost însă respinsă de ceilalți judecători ai CCR, care au susținut că instituția are deja toate informațiile necesare pentru a se pronunța. În acest context, cei patru judecători au părăsit sala de ședință.

Sursele Digi24 mai spun că judecătorii respectivi au invocat și o posibilă încălcare a legii de funcționare a Curții Constituționale. Potrivit acesteia, dacă cel puțin trei judecători cer amânarea unei decizii, termenul ar trebui automat reprogramat. În acest caz, președinta CCR nu ar fi dispus amânarea.

Ulterior, cei patru judecători ar fi transmis o solicitare scrisă președintei Curții, cerând stabilirea unui nou termen de judecată, pe care îl consideră rezonabil după data de 15 ianuarie. Cererea a fost însă refuzată.

Aceasta este și explicația pentru care cei patru judecători ar putea lipsi de la noua ședință programată luni, 29 decembrie, la ora 10:00, forțând astfel reprogramarea dezbaterilor pentru anul viitor.

Potrivit surselor Digi24, un nou termen vehiculat pentru ședința în care CCR ar urma să decidă dacă legea care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare este sau nu constituțională ar fi în intervalul 20–22 ianuarie. Până atunci, Ministerul Justiției ar putea transmite datele suplimentare solicitate.

