De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat sâmbătă, la Focșani, că a intrat în politică după ce anii petrecuți în zona de ONG i-au arătat că puterea de acţiune este limitată. „Pentru mine politica a fost o necesitate”, a spus preşedintele.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, de către un elev de la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, care intenţionează să devină student la Matematică, dacă ar fi putut să-şi prevadă ascensiunea politică în facultate sau liceu.

„Era greu în liceu, pentru că România era condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, dar nu cred. Pentru mine politica a fost o necesitate, mai întâi mulţi ani încercând să îndrept o bucăţică din societate, aşa cum credeam eu din zona de ONG, după care mi-am dat seama că puterea de acţiune este limitată. Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârgii şi atunci am candidat la Preşedinţie”, a declarat preşedintele, potrivit News.ro.

El apreciază că este nevoie de un echilibru „între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică”.

„Am spus asta de multe ori, e nevoie de oameni care să fie stăpâni pe meseria lor şi care să intre în politică. Nu e deloc uşor, pentru că e o altă lume, regulile sunt altele, selecţia e alta”, a adăugat şeful statului.

În anul 2015, a povestit preşedintele, că, după o campanie „cumva heirupistă din 2012” avea mai multe relaţii s-a dus la o firmă de branding pentru a face un concept înaintea candidaturii din 2016 şi i s-a făcut un profil şi i s-a spus: „N-ai nicio şansă”.

„Nu e confortabil să intri în politică, după ce ți-ai făcut o carieră, ai muncit într-o direcţie, dar uneori e necesar”, a adăugat Nicuşor Dan.

