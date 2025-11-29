Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a convenit, în urma discuției avute cu Nicușor Dan, să întrerupă colaborarea cu șeful statului, în calitate de consilier prezidențial. Motivul nu a fost unul „spectaculos, ci pur și simplu, intră în normalitatea funcționării acestei instituții”, a subliniat demnitarul. Acesta a oferit detalii despre relația cu președintele, dar și cu premierul, alături de perioada „extrem de complicată” în care primea întrebări privind anularea alegerilor.

„Nu regret că am mers la Cotroceni, a fost o perioadă extrem de complicată”

La începutul lunii octombrie, președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali, printre care Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională. Despre această hotărâre, demnitarul a precizat, în exclusivitate pentru Digi24, că a avut o discuție cu liderul de la Cotroceni, în urma căreia „am convenit să oprim această colaborare”.

„Nu este nimic spectaculos. Pur și simplu, intră în normalitatea funcționării acestei instituții”.

Întrebat dacă regretă faptul că a mers la Cotroceni, Cristian Diaconescu a subliniat: „Nu, sub nicio formă. A fost o perioadă extrem de complicată, o perioadă tranzitorie, în care multe din ceea ce înseamnă voința și capacitatea României de a rămâne pe calea dreaptă, în care a acționat până acum, au fost puse în discuție prin tot felul de atacuri. Dar cu contribuția și a mea, și a multor altor dintre colegii noștri, această etapă a fost depășită”.

„Am primit foarte multe întrebări despre anularea alegerilor”

Cristian Diaconescu a precizat că, în perioada în care a activat în cadrul Administrației Prezidențiale a „primit foarte multe întrebări despre anularea alegerilor”.

„Am primit foarte multe întrebări în acea perioadă din zona partenerilor noștri, în legătură cu, sigur, momentul excepțional al anulării alegerilor într-un stat democratic. Evident, era cât se poate de întemeiată această preocupare. Am răspuns la aceste întrebări și iată că situația s-a clarificat în egală măsură. Aceste zone trebuiau să rămână într-o logică de continuitate, pentru că altfel se poate intra într-o situație pe care nici n-am dori vreodată să ne-o închipuim. Și acest aspect a fost păstrat chiar în contextul unor interimate”, a explicat fostul ministru de Externe, discutând despre „colaborarea cu domnul Bolojan și, ulterior, cu domnul Nicușor Dan foarte bună - plecând tocmai de la înțelegerea pe care domniile lor au avut-o în ceea ce privește anumite aspecte, repet, care, dincolo de dezbateri interne, internaționale, evaluări, atacuri hibride, etc, trebuiau să rămână în zona permanenței”.

